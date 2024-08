SEMEDO GmbH

SEMEDO: Wie sie mit ihrer Online-Akademie für kostengünstige Schulungen und sichere Arbeitsplätze sorgen

Sandhausen (ots)

Schulungen für den Arbeitsschutz werden von Unternehmen oft als zeit- und kostenintensiv empfunden, zumal ständig neue Vorschriften hinzukommen. Florian Janko, Experte für E-Learning und Fachkraft für Arbeitssicherheit, bietet mit der SEMEDO Online-Akademie eine effiziente Lösung: Seine Kunden haben durch sein Angebot die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter zeit- und kostensparend zu schulen. Gemeinsam mit Vertriebsleiter und Assistent Thomas Scheidl meistert er die Herausforderungen der Branche auf einzigartige Weise. Welche Neuerungen es bei SEMEDO gibt und wie sie ihre Dienstleistungen stetig weiterentwickeln, erfahren Sie hier.

Zeitverlust, hohe Kosten und großer Aufwand - Schulungen zum Arbeitsschutz sind zwar enorm wichtig, werden von Unternehmen aber oft als notwendiges Übel betrachtet. Wenn diese Seminare außerhalb der Arbeitsregion stattfinden, kommen zusätzliche Anfahrts- und Übernachtungskosten hinzu, ganz zu schweigen von der verlorenen Arbeitszeit, die das Unternehmen tragen muss. Eine einfache Schulung wird so zu einem erheblichen Kostenfaktor. Dieses branchenübergreifende Problem betrifft Büros, Handwerksbetriebe und die Industrie gleichermaßen. "Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen zu unterweisen und für bestimmte Tätigkeiten zu qualifizieren, kann als Fachkraft für Arbeitssicherheit eine echte Herausforderung sein, sowohl zeitlich als auch finanziell - das weiß ich aus eigener Erfahrung", erklärt Florian Janko, E-Learning-Experte und Gründer von SEMEDO.

"Darum war es mir ein Anliegen, eine unkomplizierte Lösung zu finden - daraus ist SEMEDO, unsere Online-Akademie für Mitarbeiterschulungen, entstanden", fügt er hinzu. SEMEDO bietet Unterweisungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Arbeitssicherheit und Elektrotechnik an, die als E-Learnings durchgeführt werden. Gemeinsam mit Vertriebsleiter Thomas Scheidl ermöglicht Florian Janko damit sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen aller Branchen digitale Weiterbildungen rund um Arbeits- und Gesundheitsschutz - ortsunabhängig, vollautomatisch und äußerst zeit- sowie kostensparend. "Diese Art von Dienstleistung habe ich mir als Unternehmer immer selbst gewünscht", so Florian Janko. SEMEDO ist zudem ein wachstumsstarkes Unternehmen, das nicht stillsteht und sein Portfolio stetig um neue Angebote erweitert.

Online-Schulungen von SEMEDO: Mit wenig Aufwand zu sicheren Arbeitsplätzen

Florian Janko bietet mit SEMEDO eine wichtige Lösung für die Sicherheit am Arbeitsplatz: Auf der Plattform können Unternehmen ihre Mitarbeiter spontan und unkompliziert zu Online-Schulungen anmelden, die sich flexibel in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Am Ende jedes Kurses erwartet die Teilnehmer ein kleines Quiz, dessen erfolgreiche Absolvierung direkt zum Erhalt des Zertifikats per E-Mail führt. Falls die Schulung praktische Anteile erfordert, führt das SEMEDO-Team diese entweder beim Kunden vor Ort oder im eigenen Schulungsraum durch. Der Lernprozess bleibt stets interaktiv und ansprechend gestaltet, da Florian Janko großen Wert auf hochqualitative Inhalte legt, die weit über traditionelle PowerPoint-Präsentationen hinausgehen.

"Bei SEMEDO lösen wir die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen schnell, schlank und digital, was unser Schulungsangebot insgesamt sehr kostengünstig macht", erklärt Thomas Scheidl. "Unsere Zusammenarbeit ist dabei immer individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten, was uns ermöglicht, praxisnahe Lösungen anzubieten." Solche Schulungen bieten Betrieben zudem vorteilhafte Alleinstellungsmerkmale: Beispielsweise können Handwerksunternehmen, deren Mitarbeiter die Ausbildung zur elektrotechnisch unterwiesenen Person (EuP) absolviert haben, mehr Aufträge von Unternehmen annehmen, die diese Qualifikation voraussetzen. "Diese EuP-Schulungen bieten wir mittlerweile auch auf Englisch und Polnisch an und Fachterminologie wie Rechtsgrundlagen und Beschilderungen werden dabei bilingual abgebildet", erklärt Florian Janko. "Das macht unsere Schulungen deutlich zugänglicher für mehr Menschen als bei anderen Anbietern."

Erweitertes Schulungsangebot und Vielfalt an Referenzkunden

SEMEDO kann eine breite Palette an Referenzkunden vorweisen, darunter namhafte Behörden wie die Deutsche Rentenversicherung Hessen, das Landratsamt Bodenseekreis und die Stadtverwaltung Hennigsdorf. Auch renommierte Kliniken wie das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein sowie Unternehmen wie ALSCO für Berufs- und Arbeitskleidung, DEMLER Spezialtiefbau GmbH, BBL Bayerische Bahnsicherungsdienste & Landschaftsbau GmbH und phasenwerk Ingenieurgesellschaft mbH, die als professionelle Partner für Photovoltaik bekannt sind, zählen zu den zufriedenen Kunden. Diese Vielfalt zeigt, dass das Unternehmen in verschiedenen Branchen Vertrauen genießt und mit seinen maßgeschneiderten Schulungsangeboten einen branchenübergreifenden Beitrag zur Sicherheit am Arbeitsplatz leistet.

Um ihrem wachsenden und vielfältigen Kundenstamm gerecht zu werden, hat SEMEDO das Angebot ihrer Fortbildungen erweitert, darunter die jährliche "Allgemeine Sicherheitsunterweisung" sowie spezifische Schulungen wie die "Jahresunterweisung für Kranführer" und die "Brandschutzunterweisung für den Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien". Auf Wunsch erstellt SEMEDO zudem maßgeschneiderte Schulungen für Unternehmen, wie zum Beispiel Onboardings sowie Schulungen zum Thema Arbeitsplatz und Gefährdungsbeurteilung, die individuell auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind.

"Zudem entwickeln wir gerade eine innovative Arbeitsschutz-Plattform, die voraussichtlich Ende 2024 auf den Markt gehen wird", so Florian Janko. Ziel des Projekts ist es, die Sicherheit am Arbeitsplatz durch maßgeschneiderte Maßnahmen und effiziente Umsetzungsstrategien erheblich zu verbessern. "Besonders hervorzuheben ist die enge Zusammenarbeit mit Versicherungen, die eine wichtige Rolle bei der Erfüllung der Arbeitsschutzmaßnahmen spielen", erklärt Thomas Scheidl. "Zudem fördert unser Projekt die aktive Einbindung der Mitarbeiter, um Gefahren frühzeitig zu erkennen und Unfälle zu vermeiden. Dieses zukunftsweisende Konzept wird einen bedeutenden Beitrag zur Senkung der Unfallzahlen in Betrieben leisten und die Arbeitswelt sicherer machen."

Sie wollen eine zeit- und ortsunabhängige Online-Weiterbildung in Ihrem Unternehmen etablieren und Ihre Mitarbeiter im Bereich Arbeitsschutz schnell und flexibel schulen? Dann melden Sie sich jetzt bei Florian Janko und Thomas Scheidl von SEMEDO!

