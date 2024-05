TVB Region Hall-Wattens

Reportage: Weitwandern mit Berggeistern und Heiligen

Region Hall-Wattens (ots)

Ein neuer Weitwanderweg mit fünf Etappen für Genusswanderer zwischen Karwendel und Tuxer Alpen

Fünf Tage lang am Stück wandern? Bisher habe ich mir das noch nicht zugetraut. Aber jetzt gibt es einen neuen Weitwanderweg in den Tiroler Bergen, der weder extreme Gipfelkraxeleien noch schweißtreibende Höhenmeterrallyes erfordert. Er sei ideal für Genusswandererinnen wie mich, bleibt in angenehmen Höhenlagen und die Etappenorte befinden sich allesamt im Tal. Das klingt erstmal gut.

Eines jedoch ist mir noch nicht ganz geheuer: Entlang der Strecken sollen Berggeister ihr Unwesen treiben. Werde ich mich trotzdem trauen, den Bergsagen-Weitwanderweg zu gehen?

Original-Content von: TVB Region Hall-Wattens, übermittelt durch news aktuell