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ARTE-Streamingtipps im Mai

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Straßburg (ots)

K I N O | S E R I E N | F E R N S E H F I L M E

Etty

Serie | Online ab 13. Mai auf arte.tv und am 21. und 28. Mai auf ARTE

Inspiriert von den Tagebüchern und Briefen der jüdischen Intellektuellen Etty Hillesum erzählt "Etty" von menschlichem Reifen und spirituellem Erwachen. Während in Amsterdam der Faschismus erstarkt, gerät Etty in eine stürmische Beziehung zum älteren Psychochirologen Julius Spier.

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Festival de Cannes 2026

Filmreihe | Online ab 6. Mai auf arte.tv und auf ARTE

Vom 6. bis 27. Mai begleitet ARTE die 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes mit einem Programmschwerpunkt aus preisgekrönten und nominierten Festivalfilmen.

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Brooos

Web Only Serie | Online ab 25. Mai auf arte.tv

Begleite Adam und Seb, zwei beste Freunde, bei ihren alltäglichen Abenteuern. Ob auf dem Sofa, bei der Arbeit oder auf einer Party - mit diesem unwiderstehlichen Duo wird jeder kleine Moment der Verbundenheit zu einer großen Liebesgeschichte zwischen zwei Kumpels. Eine Serie, kreiert und inszeniert von David Mirailles.

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A K T U A L I T Ä T | G E S E L L S C H A F T | G E S C H I C H T E

Mythos weibliche Lust: Shere Hite und ihr Sex-Report

Dokumentation | Online ab 17. Mai auf arte.tv und am 18. Mai ARTE

Mit Shere Hite und ihrem Buch "Der Hite-Report" kehrt eine fast vergessene Ikone der Sexualforschung zurück. Die Dokumentation zeigt, welche Widerstände die bahnbrechende Veröffentlichung von 1976 auslöste.

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Digital Aliens: Die neue Ungleichheit

Dokumentarfilm | Online ab 18. Mai auf arte.tv und am 9. Juni auf ARTE

"Digital Aliens - Die neue Ungleichheit" zeigt, wie Digitalisierung Gesellschaften neu ordnet. Teilhabe hängt zunehmend von Zugang, Kompetenzen und Algorithmen ab. Millionen scheitern an digitalen Systemen, während automatisierte Entscheidungen unseren Alltag prägen.

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Tito: Der Mann, der Jugoslawien war

Web Only Dokumentationsreihe | Online ab 25. Mai auf arte.tv

Vom Bauernsohn zum Partisanen, vom Kriegshelden zum machtverliebten Autokraten: Josip Broz Tito bestimmte jahrzehntelang das Schicksal Jugoslawiens. Historiker und Zeitzeugen, die in dieser Dokureihe zu Wort kommen, sind wie viele andere mit dem Personenkult um den "Vater der Nation" aufgewachsen.

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K U L T U R | K U N S T

Das Doppelleben von Hilma af Klint: Pionierin der abstrakten Kunst

Dokumentation | Online ab 3. Mai auf arte.tv und am 10. Mai auf ARTE

Die Dokumentation zeigt das facettenreiche Werk der Malerin: öffentlich als anerkannte akademische Künstlerin, im Verborgenen als Pionierin der abstrakten Malerei. Ihre mystischen Bilder wurden erst Jahrzehnte nach ihrem Tod entdeckt.

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Brian Jones und die Rolling Stones

Dokumentarfilm | Online ab 8. Mai auf arte.tv und am 15. Mai auf ARTE

Ohne Brian Jones hätte es die Rolling Stones wohl nie gegeben. Der Dokumentarfilm würdigt seinen Beitrag zur Gründung und zum frühen Erfolg der Band. Zugleich zeigt sie die internen Spannungen, die zu seinem Ausschluss führten.

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A R T E C O N C E R T

Europakonzert 2026 aus Schloss Esterházy - Berliner Philharmoniker

Musik | Online ab 3. Mai auf arte.tv und auf ARTE

Die Berliner Philharmoniker gastieren für ihr Europakonzert 2026 im Barockschloss Esterházy in Eisenstadt. Unter dem Dirigat von Kirill Petrenko bietet das Event ein hochkarätiges Programm mit Werken von Strawinsky, Haydn und Beethoven.

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José González - Sounds Like Art

Moderna Museet Stockholm

Web Only, Musik | Online ab 23. Mai auf arte.tv

"Sounds Like Art" begleitet José González in das Moderna Museet in Stockholm. González spielt eine Mischung aus reflektierenden neuen Songs und Klassikern inmitten beeindruckender Werke von Carsten Höller, Maya Deren und Karol Radziszewski.

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W I S S E N S C H A F T | E N T D E C K U N G

Trance - Die Heilkraft der inneren Reise

Dokumentation | Online ab 2. Mai auf arte.tv um am 9. Mai auf ARTE

Seit Jahrtausenden versetzen sich Menschen in Trance, um Körper und Geist zu heilen. Längst interessiert sich auch die Wissenschaft für diesen faszinierenden Zustand. Für die Forschenden eröffnet dies neue Perspektiven für die Behandlung chronischer Leiden wie Depression, posttraumatische Belastungsstörung oder Suchterkrankung.

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Maria Telkes, Pionierin der Solarenergie

Web Only Dokumentation | Online ab 27. Mai auf arte.tv

Maria Telkes, eine ungarisch-amerikanische Pionierin der Solarenergie mit dem Spitznamen "The Sun Queen", ist trotz ihrer bahnbrechenden Erfindungen, zu denen das erste solarbetriebene Destilliergerät und das erste solarbeheizte Haus im Jahr 1948 zählen, nach wie vor wenig bekannt.

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