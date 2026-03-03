GN Hearing GmbH

Millionen bleiben unsichtbar

Studie belegt eklatante Mängel bei Darstellungen von Hörverlust in den Medien

Eine aktuelle Studie (1) kommt zu alarmierenden Ergebnissen: Millionen Menschen sind in der medialen Darstellung nicht ausreichend repräsentiert. Jeder zehnte Bundesbürger nimmt an sich selbst eine geminderte Hörfähigkeit wahr und immer mehr nutzen moderne Hörgeräte (2). Doch in den Medien sind Nutzer von Hörsystemen ein großer blinder Fleck. Wie präsent sind diese Menschen in der öffentlichen Wahrnehmung und entspricht ihre Darstellung der Wirklichkeit? Die Studie belegt: Viele Befragte erinnern sich nicht, außerhalb von Berichten, die sich explizit mit Hörverlust befassen, jemals einen Menschen mit Hörgerät in Medien gesehen zu haben.

Zudem beklagt die Mehrheit der Betroffenen oft unrealistische Darstellungen; wichtige Aspekte ihres Lebens würden falsch wiedergegeben. Dies alles stärkt die Stigmatisierung technischer Hörhilfen. Der Hörsystem-Hersteller GN will das ändern. Anlässlich des heutigen Welttags des Hörens erweitert er eine Bibliothek mit authentischen Bildern von Menschen mit Hörverlust. Medienvertreter können das hochwertige Bildmaterial der Kampagne "The New Norm" frei nutzen.

Zum Start der Kampagne beauftragte GN das Meinungsforschungsinstitut YouGov mit einer Umfrage in mehreren großen Industrieländern. Aus ihr geht hervor, dass sich ein Großteil der gut hörenden Bevölkerung und ebenso Menschen mit Hörverlust nicht daran erinnern, Personen mit Hörgeräten in Beiträgen großer Medien gesehen zu haben - es sei denn, ein Beitrag behandelte explizit das Thema Hörverlust. Bis zu 55 % der Befragten konnten keinen einzigen anderen Medienbeitrag des vergangenen Jahres nennen, in dem jemand Hörgeräte oder Cochlea-Implantate trug.

Veraltete Bilder und klischeehafte Darstellungen befördern Vorurteile und können Menschen mit Hörverlust belasten

Weiterhin konstatiert die Studie eine oft unrealistische Darstellung von Menschen mit Hörverlust: Rund drei Viertel der Betroffenen gibt an, dass die Medien wichtige Aspekte ihres Lebens falsch wiedergeben, indem sie Menschen mit Hörverlust etwa zumeist als älter, gebrechlich oder abhängig darstellen. Rund ein Viertel aller Befragten mit Hörverlust meinte, dass diese Darstellungen selten oder gar nicht glaubwürdig seien; dass sie sehr oft glaubwürdig sind, meinte hingegen nur jeder Zehnte. Einig waren sich viele Befragte darin, dass die unglaubwürdigen Darstellungen auch das Verhalten beeinflussen: Betroffenen falle es dadurch schwerer, den eigenen Hörverlust zu erkennen und sich Hilfe zu suchen.

"Diese eklatanten Mängel beobachten wir weltweit und auch in der deutschen Medienlandschaft", so Sebastian Rosendahl, Marketing-Manager DACH für GN Hearing. "Völlig veraltetes Bildmaterial, klischeehafte Darstellungen und eine generelle Unsichtbarkeit in den Medien sind keine Kleinigkeit. Sie können Einstellungen zum Thema Hörsystem prägen. Und sie können Menschen davon abhalten, sich frühzeitig Hilfe zu suchen, wenn das eigene Gehör nachlässt. Uns liegt sehr daran, dass alte Vorurteile zu technischen Hörhilfen sowie zum Leben mit Hörverlust verschwinden, und dass ein gesellschaftliches Umfeld entsteht, in dem das Tragen von Hörsystemen als Zeichen von Selbstbestimmung wahrgenommen wird."

Entstigmatisierung durch zeitgemäße Bilder - GN unterstützt Medien mit frei nutzbaren Motiven der Kampagne "The New Norm"

Anlässlich des diesjährigen Welttags des Hörens engagiert sich GN einmal mehr für eine breitere und realistischere Darstellung von Menschen mit Hörverlust in den Medien. Mit seiner Foto-Kampagne "The New Norm" bietet der Hersteller bereits seit zwei Jahren Journalisten hochwertiges Bildmaterial zur freien Nutzung. Aktuell wurde das Angebot, das unter https://unsplash.com/@gnhearingglobal gedownloadet werden kann, um eine Vielzahl neuer Motive erweitert. Sie alle zeigen Menschen zwischen 20 und 60, die mit einem Hörverlust leben und selbstbewusst moderne Hörgeräte tragen. Statt inszenierter Studioaufnahmen gibt es authentische Einblicke in ihren Alltag. Das Material kann von Medienvertretern, aber auch von Hörakustikern, Selbsthilfegruppen und anderen Organisationen frei genutzt werden, um über das Thema Hörverlust zu berichten und zu informieren. Veraltete und stereotype Bilder sollen durch zeitgemäße und positive Darstellungen von Hörsystemen und deren Nutzern ersetzt werden.

"Insbesondere Journalistinnen und Journalisten möchten wir ausdrücklich einladen, die neuen Motive von 'The New Norm' zu nutzen, um das Leben mit Hörverlust künftig noch mehr und vor allem zeitgemäß ins Bild zu setzen und mit uns gemeinsam die Stigmatisierung technischer Hörhilfen abzubauen", so noch einmal Sebastian Rosendahl. "Gleichzeitig sind wir uns sehr darüber im Klaren, dass Hörsysteme vielleicht auch deshalb oft nicht wahrgenommen werden, weil sie heute so klein und unscheinbar sind. Umso wichtiger ist es, Medien mit Bildmaterial zu unterstützen, das ein realistisches Bild vom modernen Leben mit aktuellen Hörsystemen vermittelt."

Medienvertreter können die neuen Bildmotive von "The New Norm vol. 2" sowie die bisherigen Motive unter nachfolgendem Link kostenlos downloaden:

https://unsplash.com/@gnhearingglobal

Hier finden Sie auch Nutzungshinweise sowie Beispiele für Bildunterschriften.

Quellen:

1 - YouGov research, February 2026. Data on File.

2 - EuroTrak-Umfrage der European Instrument Manufacturers Association (EHIMA) 2025

Weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial finden Sie im Presse-Newsroom der GN Hearing unter https://www.presseportal.de/nr/112804.

Redaktioneller Hinweis:

Mit den weltweit führenden Hörsysteme-Marken ReSound und Beltone bestimmt GN Hearing die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit.



Die YouGov-Studie wurde im Auftrag von GN durch YouGov, einen Anbieter für nationale repräsentative Online-Umfragen, in Australien, Großbrittanien und den USA durchgeführt. Die Befragung untersuchte die Darstellung von Hörverlust in den Medien sowie die Häufigkeit von Hörsystem-Nutzung in Fernsehen, Filmen und Werbung. Untersucht wurde ebenfalls, welche Rolle Medien für die Wahrnehmung von Hörverlust spielen und wie Medeinnutzer Menschen mit Hörverlust wahrnehmen. Die Online-Befragung erfolgte zwischen 30. Januar und 4. Februar 2026. Erhoben wurden national repräsentative Stichproben von Menschen ab 18 Jahren. AU: n=1014 (darunter n=312 mit Hörverlust), UK: n=1023 (darunter n=324 mit Hörverlust), USA: n=1016 (darunter n=319 mit Hörverlust). Durchgeführt wurde die Studie gemäß den Normen ISO 20252:2019, nach denen YouGov zertifiziert ist.

Die Kampagne "The New Norm" von GN wurde im März 2024 mit einer ersten Bilddatenbank gestartet. Unter https://unsplash.com/@gnhearingglobal bietet der Hersteller seitdem Medienvertretern hochwertiges, frei nutzbares Bildmaterial, das helfen soll, die Stigmatisierung von Menschen mit Hörverlust sowie von technischen Hörhilfen zu beseitigen und so den Anteil von Menschen mit einem unbehandelten Hörverlust abzusenken. Die bisherigen Motive von "The New Norm" wurden bislang bereits fünfzigtausend Mal heruntergeladen und über elf Millionen Mal angesehen. Mit der am 3. März 2026 veröffentlichten Bilddatenbank "The New Norm 2.0" führt GN die erfolgreiche Kampagne fort. Die vollständige Sammlung umfasst nun mehr als 90 Fotografien und Bewegtbilder. Das Material zeigt Menschen aller Altersgruppen, mit unterschiedlichen Lebensstilen und in alltäglichen Situationen. Sie alle tragen moderne Hörgeräte. Ziel von GN ist es, durch das Angebot der frei nutzbaren Bilder eine realistische, positive Vorstellungen vom Leben mit Hörverlust zu befördern.

