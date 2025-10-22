reventix GmbH

Zweites Leben für Tischtelefone: reventix setzt auf Wiederverwendung statt Entsorgung

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Der Berliner Cloud-Telefonie-Anbieter reventix erweitert sein Nachhaltigkeitskonzept um eine neue Initiative: Ab sofort bietet das Unternehmen generalüberholte Telefone aus dem eigenen Mietbestand zur Miete oder zum Kauf an.

Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie hat reventix die Aktion "Warehouse Deals" ins Leben gerufen. Mit der Sonderaktion reagiert der Berliner Cloud-Telefonie-Anbieter auf das wachsende Problem von Elektroschrott und setzt auf einen verantwortungsvollen Umgang mit IT-Hardware. Statt funktionstüchtige Geräte ungenutzt einzulagern oder zu entsorgen, bereitet das Unternehmen zurückgesendete Telefone auf und bringt sie erneut in den Einsatz. Obwohl dieser Ansatz im Konsumentenmarkt bereits von zahlreichen Anbietern etabliert ist, wird er im B2B-Bereich bisher nur vereinzelt angewandt. Die überarbeiteten Modelle sind ab sofort zu vergünstigten Konditionen verfügbar.

"Viele der zurückgesendeten Telefone sind technisch einwandfrei und verdienen ein zweites Leben", sagt Bastian Schern, Geschäftsführer der reventix GmbH. "Indem wir sie wieder nutzbar machen, schonen wir Ressourcen und bieten unseren Kunden eine sinnvolle Alternative zur Neuanschaffung."

Die "Warehouse Deals" ergänzen das langjährige Umweltengagement von reventix. Der Berliner Anbieter setzt auf energieeffiziente Technologien, klimaneutrale Prozesse und unterstützt europäische Aufforstungsprojekte durch regelmäßige Baumspenden. Die Wiederverwendung gebrauchter Hardware stärkt diesen Ansatz und zeigt, wie sich Digitalisierung und Nachhaltigkeit sinnvoll verbinden lassen. Die Aktion läuft ab sofort und gilt, solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen zu den Warehouse Deals und den Konditionen finden Interessierte unter: www.reventix.de/kampagne/warehouse

Original-Content von: reventix GmbH, übermittelt durch news aktuell