Weltpremiere im Düsseldorfer Karneval: Zwei Mottowagen von Jacques Tilly werden bereits vor dem Rosenmontagszug bekannt

Düsseldorf

Seit 200 Jahren wird in Düsseldorf Karneval gefeiert – ein Jubiläum, das eine besondere Überraschung verdient. Erstmals haben die Düsseldorfer Jecken zwei politische Mottowagen des Rosenmontagszugs schon vorab zu sehen bekommen: In der Übertragung der Prunksitzung „Düsseldorf Helau“ am Samstag, 1.3.2025 im WDR Fernsehen präsentierte der Hoppeditz am Samstagabend die von Wagenbauer Jacques Tilly extra für die Sendung geschaffenen Mottowagen. Im Düsseldorfer Rosenmontagszug sind damit im Jubiläumsjahr 14 statt 12 Wagen unterwegs. Inhaltlich orientiert an dem Ausgang der Bundestagswahlen, zeigen die zwei Extra-Wagen die beiden Hauptthemen der politischen Landschaft in Deutschland: Eine bis auf den Meeresgrund untergegangene SPD mit dem Noch-Kanzler Scholz am Steuer und eine Darstellung der gefährlichen Verführung der Jugend durch die AFD - umgesetzt im Motiv des Märchens Hänsel und Gretel, in dem die böse Hexe die Kinder mit falschen Versprechungen ins Verderben lockt.

Die Präsentation der Wagen in der Sendung Düsseldorf Helau 2025 – „200 Johr - Hütt on wie et wor" ist noch in der ARD Mediathek abrufbar.

Der „Rosenmontagszug aus Düsseldorf“ im WDR Fernsehen, im Ersten und bei ONE: ONE überträgt den Rosenmontagszug aus der Landeshauptstadt am 3. März ab 13.30 Uhr bis ca. 16 Uhr, das WDR Fernsehen von zeitversetzt von 15.45 bis 18.45 Uhr. Highlights werden von 15.30 Uhr bis 17 Uhr im Ersten zu sehen sein.

