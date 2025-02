WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR-Aktion „DER WESTEN HILFT”: Rekord-Spendensumme auf mehr als 14 Millionen Euro gestiegen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Die Menschen im Westen haben auch nach dem emotionalen „WDR 2 Weihnachtswunder” in Paderborn weiter gespendet. Die Gesamt-Spendensumme der WDR-Aktion „DER WESTEN HILFT”, für die bis Mitte Januar gespendet werden konnte, liegt bei 14.404.677,54 Euro. Mit dem Geld werden in Kooperation mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt” über 30 Projekte unterstützt – darunter auch die „Tafeln NRW“.

WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: „Die beeindruckende finale Spendensumme von über 14 Millionen Euro zeigt einmal mehr auf, was alles möglich ist, wenn Menschen zusammenrücken. Ich bin tief berührt von der großen Hilfsbereitschaft im Westen, mit der wir einen echten Unterschied bewirken – so geht Gemeinschaftsgefühl!”

Höhepunkt von „DER WESTEN HILFT” war das „WDR 2 Weihnachtswunder”, das Mitte Dezember 2024 mit überwältigenden Emotionen zu Ende ging. Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug hatten 107 Stunden lang Tag und Nacht live aus dem gläsernen „WDR 2 Weihnachtswunder“-Studio auf dem Paderborner Domplatz moderiert.

Link zum WDR 2 Weihnachtswunder

Weitere Informationen zur Gesamt-Aktion finden sich auf derwestenhilft.wdr.de.

Fotos finden Sie unter ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell