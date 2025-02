WDR Westdeutscher Rundfunk

Bestens informiert in NRW: Die Bundestagswahl im WDR

Der WDR wird die Bundestagswahl am kommenden Sonntag umfassend und aus der NRW-Perspektive im WDR Fernsehen, Hörfunk und Online begleiten. Zudem bietet die WDR aktuell App am Wahlabend den Service an, sich das Ergebnis des eigenen Wahlkreises aufs Smartphone pushen zu lassen.

Ergebnisse und Analysen im WDR Fernsehen

Das WDR Fernsehen informiert am Wahlabend ab 17.45 Uhr in mehreren Sendungen über die Wahlergebnisse und die Reaktionen darauf: Neben Schalten zu den Reporterinnen und Reportern in den Parteizentralen in Berlin, werden landesweite Hochrechnungen und die Ergebnisse aus den NRW-Wahlkreisen berichtet und analysiert.

Zudem wird es zwei regionale Auseinanderschaltungen des WDR Fernsehen in die elf WDR-Landesstudios geben – mit kurzen Sondersendungen der „Lokalzeit“ zu den Ergebnissen und Reaktionen aus der Region.

Sondersendungen im Hörfunk

WDR 2 sendet ab 17 Uhr die Sondersendung „Deutschland hat gewählt“ mit Ralph Günther und Marlis Schaum und bildet darin die NRW-Perspektive dieser Bundestagswahl sowie Reaktionen auf Hochrechnungen und Ergebnisse ab.

WDR 4 sendet ab 18 Uhr die zweistündige Sondersendung „WDR 4 Bundestagswahl 2025“. Neben den ersten Ergebnissen liefert die Sondersendung auch Eindrücke unserer Reporterinnen und Reporter aus Berlin und Reaktionen aus NRW zu dieser historisch besonderen Wahl.

WDR 5 sendet ab 17.55 Uhr "ARD Wahl aktuell" – Die Entscheidung live im Radio undhält damit die Hörerinnen und Hörer den ganzen Abend über auf dem Laufenden. Mit aktuellen Hochrechnungen und Analysen, Interviews mit Politikerinnen und Politikern aller Parteien im Bundestag sowie Einschätzungen von Expertinnen und Experten. Die WDR 5-Sendung wird ebenfalls von den ARD-Wellen NDR Info, hr INFO, SWR Aktuell, MDR Aktuell, rbb 24 Inforadio und SR Info übertragen.

1LIVE bringt ab 18 Uhr mit „Die Bundestagswahl, live aus Berlin!“ eine große Wahlsendung direkt aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. In Kooperation mit MDR SPUTNIK und Fritz vom rbb halten Freddie Schürheck (1LIVE) und Rebekka Bednorz (MDR SPUTNIK) gemeinsam mit den Reporterinnen und Reportern junge Menschen über die aktuellsten Entwicklungen und Hochrechnungen auf dem Laufenden. Die Sendung wird bundesweit von allen jungen Wellen der ARD im Radio gesendet, so auch von COSMO.

Das Programm im WDR Fernsehen am Wahlabend:

17.45 Uhr: Bundestagswahl 2025 – Entscheidung in NRW, Moderation Susanne Wieseler und Andreas Bursche; Präsentation Prognose & Hochrechnung Ellen Ehni

18.45 Uhr: Aktuelle Stunde

19.30 Uhr: Bundestagswahl 2025 – Entscheidung in NRW, Moderation Susanne Wieseler und Andreas Bursche

20.00 Uhr: Tagesschau

20.15 Uhr: Tatort

21.45 Uhr: Sportschau Bundesliga am Sonntag

22.15 Uhr Bundestagswahl 2025 – Entscheidung in NRW, Moderation Susanne Wieseler und Andreas Bursche mit regionalen Auseinanderschaltungen zwischen 22.45 und 22.50 Uhr sowie zwischen 23.18 und 23.28 Uhr, in denen die WDR-Lokalzeit-Ausgaben über die Ergebnisse in ihren Regionen berichten.

WDR Hörfunk

1LIVE: Die Bundestagswahl, live aus Berlin!, 18 – 22 Uhr, 1live.de

WDR 2: Deutschland hat gewählt, 17 – 21 Uhr, wdr2.de

WDR 4: WDR 4 Bundestagswahl 2025, 18 – 20 Uhr, wdr4.de

WDR 5: ARD Wahl aktuell – Die Entscheidung, 17.55 – 22 Uhr, wdr5.de

