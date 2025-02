WDR Westdeutscher Rundfunk

Die TikTok-Armee der AfD

Auf TikTok ist die AfD stärkste Kraft, besonders bei jungen Wählern kommt sie gut an. Wie gelingt ihr das? Und was bedeutet das für die kommende Bundestagswahl? Für die ARD Story „Die TikTok-Armee der AfD“ recherchieren wir undercover und wagen ein Experiment. Wir tauchen tief ein in die Bubble der AfD-Unterstützer und zeigen, wie sie und auch offizielle Parteivertreter gezielt versuchen, die Plattform mit Inhalten zu fluten und so die TikTok-Algorithmen zu beeinflussen.

Zahllose Bilder, Lieder und Slogans, die von der AfD und AfD-nahen

Accounts gepostet werden, sind KI-generiert. Für diese ARD Story konnten wir Ruben Rupp begleiten, Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg mit fast 100.000 Follower auf TikTok. Auch er nutzt Künstliche Intelligenz: “So kann man wirklich das darstellen, wie man es auch empfindet. Was ist die Realität? Vor allem die, die man nicht sieht.”

TikTok-Posts der AfD und AfD-naher Accounts verbreiten sich millionenfach, die teils rechtsextremen Botschaften erreichen junge Menschen direkt und ungefiltert. Die Taktik stammt aus den USA. “Flood the zone with shit”, sagte Steve Bannon, enger Berater des US-Präsidenten Donald Trump dazu. Also übersetzt, das Internet mit „Scheiße“ zu fluten.

TikTok kennt das Problem. Mehrere Accounts der AfD würden von der Plattform in ihrer Reichweite beschränkt, sagt uns das Unternehmen auf Nachfrage. In Deutschland habe man 2024 drei Netzwerke entfernt, die zur verdeckten Einflussnahme auf der Plattform genutzt worden seien. Zwei davon hätten AfD-nahe Inhalte verbreitet.

Ein Film von Christoph Kürbel und Dominik Wolf

Redaktion: Martin Suckow

