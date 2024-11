Swappie

Studie enthüllt: Jeder vierte iPhone-Nutzende verbringt eine Arbeitswoche am Smartphone

Eine neu veröffentlichte Studie, an der 1000 deutsche iPhone-Nutzende teilgenommen haben, zeigt: 25 Prozent sind 35 oder mehr Stunden pro Woche am Gerät - mehr als mit Freunden oder Familie. Ein Drittel der Befragten tauscht spätestens alle drei Jahre das Gerät und gibt damit bis zu 25.000 Euro für iPhones in seinem Leben aus.

Eine aktuelle Studie, durchgeführt von Swappie und dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Dynata, offenbart den Stellenwert von Smartphones in Deutschland. Jede vierte Person verbringt genauso viel oder mehr Zeit am iPhone als in der Arbeit. Social Media und Online-Shopping sind die beliebtesten Aktivitäten. Über die Hälfte aller Befragten gaben an, dass sie drei oder weniger Stunden in der Woche mit ihrem besten Freund oder ihrer besten Freundin verbringen.

Social Media und Online-Shopping: Das Smartphone als Lebensinhalt

41 Prozent der iPhone-Nutzenden verbringen die meiste Zeit auf Social-Media-Plattformen. Diese Entwicklung verdeutlicht, wie sehr digitale Aktivitäten den Alltag prägen. Anstatt selber aktiv zu werden, schauen viele lieber bei den Unternehmungen anderer zu. Fast die Hälfte aller in der Studie Befragten shoppt einmal oder mehrmals die Woche Online.

iPhone-Nutzende wechseln Telefon im Akkord

Über 40 Prozent der iPhone-Nutzer und -Nutzerinnen tauschen spätestens alle drei Jahre das Gerät - oft aufgrund von schwacher Batterieleistung oder langsamer Performance. Ein teurer Spaß. Denn ein neues iPhone kostet im Schnitt 1000 Euro oder mehr. Geschätzt werden so 15 bis 25.000 Euro für Smartphones im Leben ausgegeben und etwa 10 Kilogramm Elektroschrott pro Person pro Jahr produziert. Auch ein Grund dafür, dass 70 Prozent der Befragten angeben, dass sie sich in Zukunft vorstellen können, refurbished zu kaufen. Neben dem preislichen Vorteil gibt jeder Dritte an, der sich den Kauf eines refurbished Modells vorstellen kann, dass Nachhaltigkeit ein Antrieb ist.

Die Ergebnisse der Swappie-Dynata-Studie zeigen, wie tief das iPhone im Alltag der Deutschen verwurzelt ist. Die intensive Nutzung und der regelmäßige Austausch der Geräte verdeutlichen nicht nur die zentrale Rolle, die das Smartphone spielt. Das iPhone steht stellvertretend dafür, dass jeder Einzelne mit seinem Konsumverhalten ganz bewusst darüber entscheidet, ob Ressourcen verschwendet oder nachhaltig behandelt werden. Gerade bei Geräten, die so häufig ausgetauscht werden, hat die Entscheidung für oder gegen Refurbished eine gewichtige Bedeutung. Denn beim Kauf eines refurbished Gerätes kann bis zu 78% CO2 gespart werden.

Über die Studie:

Swappie hat im April 2024 zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Dynata 1000 iPhone-Besitzer:innen im Alter ab 18 Jahren befragt. An der Studie haben 501 Frauen, 498 Männer und 1 non-binäre Person teilgenommen. Personen aus allen Bundesländern wurden berücksichtigt.

Über Swappie:

Swappie ist Europas führender Online-Shop für den Kauf und Verkauf von generalüberholten iPhones. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbraucher:innen eine qualitativ hochwertige, erschwingliche und umweltfreundliche Möglichkeit zu bieten, Smartphones zu kaufen. Im Jahr 2022 betrug der Umsatz 208 Millionen Euro. Seit der Gründung im August 2016 hat sich Swappie zu einem der innovativsten und am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa entwickelt.

