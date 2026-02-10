SAT.1

Wiesenkirchen am Schliersee hält zusammen: "Die Landarztpraxis" erzählt berührende Geschichte über Demenz - ab heute, täglich um 19 Uhr in SAT.1

Diagnose Demenz? Fabian (Oliver Franck) und Isa (Diane Willems) machen sich große Sorgen um ihren Vater Georg Kroiß (Christian Hoening), den Bürgermeister von Wiesenkirchen am Schliersee. In den neuen Folgen von "Die Landarztpraxis", montags bis freitags um 19 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, fällt immer mehr auf, dass er Dinge vergisst, nach Worten ringt und sich nicht wie sonst an Absprachen hält. Bei der Planung für das Dorf-Jubiläum eskaliert die Situation. Doch von einer Untersuchung und Tests auf Demenz will Georg nichts wissen. "Ich verstehe, dass du Angst vor dieser Diagnose hast, aber du musst dich dem Ganzen stellen", appelliert Fabian an seinen Vater. Der zeigt sich mal wieder stur: "Unsinn. Mir geht es gut!" Können ihn seine Kinder und Ex-Schwiegertochter Alexandra (Katrin Anne Heß) überzeugen, sich doch testen zu lassen? Alexandra weiß: "Wird die Krankheit in einem frühen Stadium erkannt, gibt es mittlerweile Mittel und Wege, um den Verlauf zu verlangsamen..."

In den kommenden Wochen erzählt "Die Landarztpraxis" eine berührende Geschichte über Demenz und Zusammenhalt.

Friederike Galley, Vice President Fiction bei ProSiebenSat.1: "Demenz ist eines der großen gesundheitlichen Themen unserer Zeit und trotzdem immer noch ein Tabuthema. Nahezu jede und jeder von uns hat im Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis Berührungspunkte mit dieser Erkrankung. In ,Die Landarztpraxis' nutzt SAT.1 die Möglichkeit, auf behutsame Art zu zeigen, wie Familien damit umgehen können, welche Therapiemöglichkeiten es gibt und wo man Hilfe bekommt. Dafür arbeiten wir mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft zusammen, die uns bei den Dreharbeiten beraten hat."

Swen Staack, 1. Vorsitzender der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz: "Demenz ins Vorabendprogramm zu holen, bedeutet, Hemmschwellen und Vorurteile abzubauen. ,Die Landarztpraxis' fördert durch ihre Erzählweise einen verständnisvollen Umgang, erreicht auch Menschen ohne bisherigen Bezug zum Thema und macht Betroffenen und ihren Angehörigen Mut, offen mit der Erkrankung umzugehen."

In Deutschland leben nach jüngsten Schätzungen 1,8 Millionen Menschen mit Demenz - Tendenz steigend. Täglich kommen mehr als 900 Neuerkrankungen hinzu. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz (DAlzG) engagiert sich für ein besseres Leben mit Demenz, unterstützt und berät Menschen mit Demenz und ihre Familien und informiert die Öffentlichkeit über die Erkrankung.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der Website der Deutschen Alzheimer Gesellschaft.

"Die Landarztpraxis", Staffel 4, immer montags bis freitags, um 19:00 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf Joyn - produziert von filmpool entertainment.

