Was macht die Zahnseide im Berliner? Die Jubiläumsstaffel "Das große Promibacken" startet am Mittwoch in SAT.1

"Das ist eine Weltpremiere. Die Zahnseide war das i-Tüpfelchen." Sterne-Pâtissier Christian Hümbs ist fassungslos über eine der kuriosesten Backpannen in der Geschichte von "Das große Promibacken". Bereits in der Auftaktfolge der Jubiläumsstaffel am Mittwoch, 11. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1 zeigt sich: Die technische Prüfung hat es in sich. Die zehn prominenten Hobbybäcker und Hobbybäckerinnen sollen klassische Berliner mit Zwiebel-Chutney und Röstzwiebeln ganz ohne "Schnickschnack" nachbacken. Doch bei einer Kreation geht alles schief - inklusive eines Fadens im Teig. Greift Ninja-Warrior-Athlet René Casselly daneben? Passiert Moderatorin Arabella Kiesbauer dieses Missgeschick? Oder wird Schauspielerin Rebecca Immanuel ausgerechnet durch diese Panne zur tragischen Hauptfigur der Backstation?

Diese zehn Prominenten backen in der Jubiläums-Staffel um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Siegerprämie für einen guten Zwecke:

Moderator Alexander Mazza

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack

Schauspielerin Anne-Sophie Briest

Moderatorin Arabella Kiesbauer

Entertainer und Sänger Maximilian Arland

Autorin und Beziehungs-Expertin Paula Lambert

Schauspielerin Rebecca Immanuel

Zirkusartist René Casselly

Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Helmer

Comedian und Showmaster Thomas Hermanns

Staffel 10 von "Das große Promibacken", produziert von BBC Studios Germany, ab Mittwoch, 11. Februar 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf Joyn

