Caro Frier, Sasha und Oliver Geissen spitzen die Ohren: Matthias Opdenhövel fragt in SAT.1 wieder "Hast Du Töne?"

21. Januar 2026. Singen, tanzen, feiern, quizzen: Matthias Opdenhövel lädt in SAT.1 ab Donnerstag, 19. Februar, zur Prime Time wieder zum Gute-Laune-Musik-Quiz "Hast Du Töne?" ein. In den neuen Folgen spitzen die Teamkapitäne, Chart-Show-Urgestein Oliver Geissen, Musik-Dino Sasha und Schauspielerin Caroline Frier, die schon in der letzten Staffel mit Herzblut am Buzzer stand, die Ohren, wenn die Live-Studio-Band "Tönlein Brillant" die Instrumente zückt. Denn im Team mit wöchentlich wechselnden Promis heißt es schnell sein: Wer erkennt einen Song an den ersten Tönen? Wer die meisten Songs im Schnelldurchlauf? Und wer anhand nur eines einzigen Instruments? Das Duo, das in neun Spielrunden die meisten Punkte erspielt, gewinnt bis zu 30.000 Euro für seinen Zuschauerblock. Diese Promis quizzen in der neuen Staffel "Hast Du Töne?": Folge 1: Alexander Kumptner, Lucas Gregorowicz, Meltem Kaptan Folge 2: Sandy Mölling, Luca Hänni, Isabell Varell Folge 3: Enie van de Meiklokjes, Tom Beck, Panagiota Petridou Folge 4: Janin Ullmann, Noah Becker, Mandy Capristo Folge 5: Angelina Kirsch, Pasquale Aleardi, Andrea Kiewel Folge 6: Laura Karasek, Pascal Hens, Sarah Engels Produziert wird das Musik-Quiz von Banijay Productions Germany. "Hast Du Töne?", sechs Folgen ab 19. Februar 2026, immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn

