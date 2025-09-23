Smirnoff

SMIRNOFF UND TROYE SIVAN VERÖFFENTLICHEN NEUES GESCHÄFTSUPDATE AUS DEM „VIBES HQ" UND STARTEN DIE „BRIEFCASE DROP"-SCHNITZELJAGD FÜR FANS

Die Challenge findet als Auftakt zum „International Vodka Day" statt

Die spielerische Initiative, die von Smirnoff und der globalen Popsensation Troye Sivan gefördert wird, soll Menschen dazu inspirieren, sich mit Freunden zu verbinden und ihre ultimativen IRL-Hänge zu feiern.

Dies ist der nächste Teil der „Chief Vibes OFFicer (CVO)"-Geschichte, in dem Troye, der im November letzten Jahres zum CVO ernannt wurde, den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen des Vibes-Hauptquartiers gewährt.

Rechtlich gesehen müssen wir sagen, dass „Chief Vibes OFFicer" kein echter Titel und „Vibes HQ" kein echter Arbeitsplatz ist – beides wird nur zu Werbezwecken verwendet (aber verratet es nicht Troye ...)

Smirnoff, die weltweite Nr. 1 unter den Wodka-Marken,[1] startet heute in Zusammenarbeit mit der globalen Pop-Sensation Troye Sivan eine spielerische „Briefcase Drop"-Aktion, eine Schnitzeljagd mit Aktentaschen, welche die Menschen an diesem Internationalen Wodka-Tag (4. Oktober) zum ultimativen IRL-Abend mit ihren Freunden zusammenbringt. Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Troye Sivan seinen Fans mit einer augenzwinkernden Tour durch das „Smirnoff Vibes HQ" einen Einblick in das Leben eines „Chief Vibes OFFicer" bei Smirnoff gibt.

Von URL zu IRL, die „Briefcase Drop"-Aktion wird am 2. Oktober in Los Angeles stattfinden, Troyes Heimatstadt, wenn er sich in den USA aufhält, und ermutigt alle, ihre Pläne aus dem Gruppenchat zu nehmen und sich IRL zum ultimativen Gruppenabend (Ü-21) zu treffen. An kultigen Orten in ganz L.A. werden Fans (Ü-21) Hinweise von Troye und Smirnoff zusammensetzen, um die Aktentaschen zu finden – und, im Sinne der Zusammenführung von Menschen, um sie zu finden, brauchen sie einen Hinweis und um den Preis zu erhalten, brauchen sie ihre Crew.** Im Inneren finden die potenziellen Gewinner ein personalisiertes Video von Troye und können ihren Preis anfordern, darunter ein von CVO organisiertes Wochenende in Palm Springs – z. B. Sonne, Lo-Fi-Chill und die höchsten Vibes.

Troye wurde im November 2024 zum „Chief Vibes OFFicer (CVO)" von Smirnoff ernannt. Damit begann eine aufregende, mehrjährige Partnerschaft mit einem klaren Ziel – die Menschen nach draußen zu bringen, sie zusammenzubringen und OFF zu gehen.

Mit der jährlichen Leistungsüberprüfung am Horizont kann man mit Sicherheit sagen, dass Troye als CVO einige 10/10 Ergebnisse geliefert hat – eine Headline-Tour durch Australien mit „Smirnoff Club Rush"-Afterpartys in Melbourne und Sydney, teilbare „Out Of Office"-Inhalte vor den Feiertagen, einen Vibe-Check mit Fans vor seinem Headline-Auftritt beim World Pride Music Festival in D.C. im Juni sowie einige kultige Freitags-Memos für diejenigen, die seiner CVO-Energie in den letzten Wochen nacheifern wollen.

Die nächste Folge der CVO-Geschichte führt Zuschauer in das Vibes HQ, ein idyllisches Küstengelände in der Sonne, das den perfekten Rahmen für die akribische Überwachung von Vibes, Stimmungsmessungen und andere sehr wichtige Forschungen bietet. Ausgestattet mit einem temperaturgeregelten Smirnoff-ICE-Raum, einem schwach beleuchteten Pausenraum sowie Teambesprechungen unter freiem Himmel – wir begleiten Troye bei seinen „Arbeitsaktivitäten", bevor er gerufen wird, um den Smirnoff ICE im Lager zu prüfen (keine Sorge … er ist gut gekühlt) und einen sehr professionellen Produktivitäts-Check-in mit seinen Bürosirenen einzuleiten.

Stephanie Jacoby, SVP Global Vodkas, sagte:

„Troye hat im vergangenen Jahr als unser CVO fantastische Arbeit geleistet und mit dem Näherrücken seiner jährlichen Leistungsbeurteilung wird sein Aktionsplan immer besser. Wir sind begeistert, dass wir uns am Internationalen Wodka-Tag mit ihm zusammentun können, um die Vibes aus dem Vibes-Hauptquartier direkt nach L.A. zu bringen – für eine spielerische Aktentaschen-Schnitzeljagd, die hoffentlich die Leute zusammenführt und die Pläne aus dem Gruppenchat ins echte Leben bringt – etwas, wonach wir uns alle sehnen."

Troye Sivan, Chief Vibes OFFicer von Smirnoff, fügte hinzu:

„Als ich mich letztes Jahr mit Smirnoff zusammengetan habe, ging es darum, besondere Momente zu schaffen, indem ich Menschen zusammenbringe. Wir hatten (fast) ein ganzes Jahr lang Spaß daran, genau das zu tun, überall auf der Welt. Diese Aktentaschen-Schnitzeljagd ist eine großartige Gelegenheit für uns, die Leute einzuladen, mit ihren Freunden in Kontakt zu treten und sie in diese augenzwinkernde Welt zu bringen, die wir gemeinsam geschaffen haben – ich bin gespannt auf das, was kommen wird!"

Die „Briefcase Drop"-Schnitzeljagd startet am 2. Oktober mit kryptischen Hinweisen und Tipps, die von Troye, seinem Team und vom Instagram-Account @Smirnoff geteilt werden. Das „Day in the life"-Video von Vibes HQ ist jetzt live und wird in den kommenden Monaten in Schlüsselmärkten wie den USA, dem Vereinigten Königreich, Brasilien sowie Australien zusammen mit Rezeptinhalten, Fotografien und Hinter-den-Kulissen-Clips in digitalen, sozialen sowie OOH-Kanälen zu sehen sein – weitere Updates vom Smirnoff Chief Vibes OFFicer, Troye Sivan, folgen an dieser Stelle.

Weitere Details zur Übergabe der Aktentasche demnächst über @smirnoff auf Instagram

BRIEFCASE DROP T&CS

**Die Crew besteht aus 3 Personen, die alle über 21 Jahre alt sein müssen.

†Um Hinweise zu sehen, ist ein Instagram-Account erforderlich.

KEIN KAUF ERFORDERLICH. Wird nur im Raum Los Angeles angeboten. Sie müssen über 21 sein. Mitglieder der Crew sollten sich vor ihrer Teilnahme hier anmelden. DIE CREWMITGLIEDER MÜSSEN ALLE GELTENDEN GESETZE EINHALTEN UND DIE RECHTE VON DRITTPARTEIEN BEI DER TEILNAHME AM WETTBEWERB RESPEKTIEREN. DIE CREWMITGLIEDER ÜBERNEHMEN JEGLICHES HAFTUNGSRISIKO IM ZUSAMMENHANG MIT DER TEILNAHME. NACH DEM FINDEN DER AKTENTASCHE MUSS DER TEILNEHMER den Preis bis zum 02.10.2025 um 20:59 PT an dem angegebenen Ort geltend machen oder mit dem Verwalter vereinbaren, dass der Preisanspruch per E-Mail geltend gemacht wird. Insgesamt sind (3) Aktentaschen versteckt. Wenn eine Aktentasche nicht beansprucht wird, wird der entsprechende Preis nicht vergeben. Der Preis besteht aus einem Preispaket sowie einer Reise für Crew-Mitglieder zum Palm-Springs-Event (SMIRNOFF „Vibes HQ" Wochenende), 15.11.–16.11.2025. Wenn ein Crew-Mitglied für die Veranstaltung in Palm Springs nicht zur Verfügung steht, wird kein Ersatzpreis/keine Entschädigung an dieses Crew-Mitglied vergeben und das Crew-Mitglied erhält nur ein Preispaket (das mit den anderen [2] Crew-Mitgliedern geteilt wird). Troye Sivan wird NICHT an der Veranstaltung in Palm Springs teilnehmen. ALKOHOL IST NICHT TEIL DES PREISES. Für anfallende Kosten ist ausschließlich das gewinnende Crew-Mitglied verantwortlich. Es gelten die offiziellen Regeln auf URL. Sponsor: Diageo Americas, Inc. in New York, NY. Diese Werbeaktion wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder verwaltet und hängt auch nicht mit Instagram zusammen.

[1] Spirits Business, Brand Champions Report 2024

