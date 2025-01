BECK

LIGNOLOC® Holznägel von BECK: Jetzt mit Umweltproduktdeklaration (EPD)

Ein weiterer Medieninhalt

Mauerkirchen (ots)

Neue Variante mit gestuftem Schaft und 25 mm Länge ab April 2025 verfügbar

Die LIGNOLOC® Holznägel von BECK haben die offizielle Umweltproduktdeklaration (EPD) erhalten. Basierend auf der offiziellen Ökobilanz (LCA) unseres magazinierten Holznagels zeigt die EPD alle Umweltaspekte über den gesamten Lebenszyklus von LIGNOLOC® und bietet somit eine verlässliche, transparente Grundlage für kreislaufgerechtes Arbeiten, Konstruieren und Bauen.

LIGNOLOC® ist der erste schießbare Holznagel, mit dem Holz zu Holz sortenrein verbunden werden kann - ganz ohne Metall, Leim oder andere Klebstoffe. Im Vergleich zu herkömmlichen Befestigungsmitteln werden bis zu 66 % CO₂ eingespart. Die Holznägel können sowohl mit den LIGNOLOC® Druckluft-Handgeräten als auch vollautomatisiert in multifunktionalen Fertigungsbrücken verarbeitet werden. Besonders interessant sind die Holznägel von BECK für den Möbel- und Innenausbau, die Gestaltung von ästhetischen Holzfassaden und die zukunftsfähige industrielle Vorfertigung von Brettsperrholzwandelementen, Brettstapelelementen und den Einsatz im Holzrahmenbau. LIGNOLOC® ist für alle Anwendungen im konstruktiven Holzbau geeignet und verfügt über eine Zulassung für die gesamte EU und die USA.

NEU IM SORTIMENT: LIGNOLOC® 3,5 x 25 mm Holznagel - ideal für Tischler und Schreiner!

Der LIGNOLOC® 3,5 x 25 mm Holznagel mit gestuftem Schaft ist die perfekte Lösung für präzise Arbeiten im Möbelbau, Innenausbau und bei der Befestigung von Holzschindeln.

Mit einem Durchmesser von 3,5 mm und dem gestuften Schaft, der das Holzspalten reduziert, ist dieser Nagel eine zuverlässige Wahl für Tischler/ Schreiner, die bei Detailarbeiten auf Qualität setzen. Besonders bei Anwendungen im Küchenbau, Möbelbau und im Bau von Innenwandverkleidungen ist er die perfekte Lösung.

Ab April 2025 ist auch die neue Länge von 25 mm verfügbar - für noch mehr Einsatzmöglichkeiten in nachhaltigen Projekten!

Neben der neuen gestuften Variante von LIGNOLOC® ist der Holznagel von BECK in verschiedenen Längen und Durchmessern erhältlich, darunter Ausführungen mit und ohne Kopf, sowie mit stumpfer Spitze.

Alle LIGNOLOC® Modelle überzeugen dabei mit zahlreichen Vorteilen:

Effizient und zeitsparend: Pneumatischer Eintrieb - kein Vorbohren, kein Leimen

Pneumatischer Eintrieb - kein Vorbohren, kein Leimen Thermische Effizienz: Wärmebrücken werden verhindert

Wärmebrücken werden verhindert Dauerhafte Ästhetik: Keine Holzver- färbungen oder Korrosionsspuren

Keine Holzver- färbungen oder Korrosionsspuren Nachbearbeitung ohne Werkzeug- verschleiß: LIGNOLOC® Holznägel schonen Werkzeuge und Sägeblätter bei der Nachbearbeitung von Holzelementen

LIGNOLOC® Holznägel schonen Werkzeuge und Sägeblätter bei der Nachbearbeitung von Holzelementen Verbessertes Brandverhalten: Kein abruptes Versagen im Brandfall - die Nägel verhalten sich bei Feuer wie Massivholz

Über die Jahre vielfach ausgezeichnet: Die innovativen LIGNOLOC® Holznägel von BECK

Unsere nachhaltigen Befestigungsmittel aus Holz haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

German Innovation Award 2022 in Gold

materialPREIS Award 2022 | 1. Platz in der Kategorie „Verfahren“

1. Platz in der Kategorie „Verfahren“ Iconic Award 2022 | LIGNOLOC® Holznagel mit Kopf für Fassaden

LIGNOLOC® Holznagel mit Kopf für Fassaden German Design Award 2020

Häuser des Jahres Award 2019 | Bestes Produkt, vergeben von Architekten

| Bestes Produkt, vergeben von Architekten Innovationspreis Architektur + Bauwesen 2019

Über BECK

BECK, gegründet 1904, ist ein Familienunternehmen in vierter Generation mit Sitz in Mauerkirchen, Österreich. Als Pionier der Befestigungstechnik steht die Marke für nachhaltige Innovation und kompromisslose Qualität. Neue Maßstäbe setzt das Unternehmen mit LIGNOLOC®, den ersten schießbaren Holznägeln der Welt. Dieses System ermöglicht Holzverbindungen ohne Leim oder Metall und reduziert die CO₂-Emissionen um bis zu 66 % im Vergleich zu herkömmlichen Befestigungsmethoden. Mit SCRAIL® Nagelschrauben und vielen weiteren innovativen Befestigungslösungen ist BECK seit über 120 Jahren Wegbereiter für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in Konstruktion und Bau.

Besuchen Sie uns auf der LIGNA in Hannover

Seien Sie unser Gast auf der Weltleitmesse der holzverarbeitenden Industrie!

Datum: 26.05.2025 - 30.05.2025

Art: Messen

Ort: Deutsche Messe Hannover

30521 Hannover

Deutschland

URL: https://www.ligna.de/de/

Weitere Informationen zu LIGNOLOC® von BECK Jetzt zu LIGNOLOC® von BECK

Original-Content von: BECK, übermittelt durch news aktuell