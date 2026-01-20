Mehr See sehen am Vorabend: SAT.1 zeigt "Ein Hof zum Verlieben" mit Diana Staehly ab Montag, 2. März. Täglich.

SAT.1

20. Januar 2026. Mehr Liebesgeschichten. Mehr Seeidylle. Mehr Familiengeheimnisse. Mehr Deutsche Fiction. Ab Montag, 2. März 2026, verdoppelt SAT.1 ab 18:00 Uhr mit "Ein Hof zum Verlieben" das Glücksgefühl am Vorabend. Um 19:00 Uhr läuft weiter "Die Landarztpraxis". In der neuen täglichen SAT.1- und Joyn-Serie erbt Diana Staehly als Anwältin Laura unerwartet einen Apfelhof in einem malerischen Ort am Bodensee. Das Erbe stellt das Leben der Hamburger Rechtsanwältin komplett auf den Kopf. Es ist eine Reise in die Vergangenheit ihres verstorbenen Mannes. Marc Rasmus, SAT.1-Senderchef: "Mit 'Ein Hof zum Verlieben' untermauern wir unsere Fiction-Strategie für Joyn und SAT.1 und verdoppeln ab März die Deutsche-Fiction-Dosis am Vorabend. Ganz bewusst setzen wir in unserer neuen täglichen Serie auf Zutaten, die unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vertraut sind: Eine Frau an einem Wendepunkt in ihrem Leben, die an einem Sehnsuchtsort neu zu sich selbst - und so viel sei verraten - auch eine neue Liebe findet." Darum geht es in "Ein Hof zum Verlieben" Ein Notar-Termin stellt das Leben der Hamburger Rechtsanwältin Laura Albers (Diana Staehly) von einem Moment auf den nächsten auf den Kopf: Sie erbt einen Apfelhof, von dessen Existenz sie bislang nichts wusste. Vier Jahre zuvor verlor sie ihren geliebten Ehemann David bei einem Autounfall. Jetzt starb dessen Vater und Laura wird völlig unerwartet zur Hofbesitzerin. Warum hat David Laura nie etwas über seine Familie erzählt? Laura lässt sich auf das Abenteuer ein, startet ein neues Leben am Bodensee und findet ausgerechnet in der Heimat ihres verstorbenen Mannes eine neue Liebe. Doch ein dunkles Geheimnis überschattet ihr Glück ... In weiteren Rollen spielen Moritz Otto, Stephan Käfer, Carlotta Truman, Gitta Schweighöfer und Susan Hoecke. "Ein Hof zum Verlieben" wird produziert von Pyjama Pictures (Produzenten: Rudolf Jehner, Carsten Kelber und Frank Buchs) im Auftrag von SAT.1. Die Serie ist gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg. "Ein Hof zum Verlieben", 120 Folgen ab 2. März 2026, täglich ab 18:00 Uhr in Doppelfolgen in SAT.1 und kostenlos auf Joyn

