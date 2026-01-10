PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundesliga-Auftakt begeistert über 5 Millionen Zuschauer am Freitagabend in SAT.1

Unterföhring (ots)

Unterföhring, 10. Januar 2026.Spektakuläres Spiel. Starke Quote. Erfolgreicher Fußballabend in SAT.1. Das 3:3-Unentschieden zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund begeistert insgesamt über 5 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren). Die Live-Übertragung von "ran Fußball" erzielt am Freitagabend sehr gute 14,4 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.

Basis: Marktstandard Bewegtbild
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 10.01.2026 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt:

Michael Ulich
Communications Sports
phone: +49 (0) 89 95 07 - 7296
email: michael.ulich@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

