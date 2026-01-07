SAT.1

BVB zu Gast bei der Eintracht. SAT.1 und Joyn zeigen den Bundesliga-Auftakt 2026 am Freitag live

Top-Duell zum Auftakt: Eintracht Frankfurt empfängt zum Bundesliga-Start 2026 Borussia Dortmund. SAT.1 und Joyn zeigen das erste Spiel des Jahres der beiden Traditionsvereine am Freitag, 9. Januar, live und frei empfangbar. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Jonas Friedrich und Reporterin Andrea Kaiser berichtet ab 19:50 Uhr aus dem Deutsche Bank Park. Europameister Markus Babbel und Gladbach-Legende Lars Stindl analysieren und kommentieren als Experten das Spielgeschehen. BVB-Coach Niko Kovac kehrt am Freitagabend an eine seiner alten Wirkungsstätten zurück. Als Eintracht-Trainer holte er 2018 den DFB-Pokal und damit den ersten Titel für die Frankfurter nach 30 Jahren. Mit dem BVB gilt es für ihn, in der Tabelle an Spitzenreiter Bayern München dranzubleiben. "ran Fußball" Bundesliga live in SAT.1 und auf Joyn Freitag, 9. Januar, ab 19:50 Uhr: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Das Spiel wird auch in Ultra-HD übertragen. Weitere Infos unter sat1.de/uhd.

