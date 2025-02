RTLZWEI

Carolina x DJ Aaron veröffentlichen neuen Ballermann-Song "Guten Morgen, Frau Schneider!"

München/Mallorca (ots)

Die Mallorca-Sängerin Carolina und DJ Aaron rocken mit neuem Song

Die Hit-Single "Guten Morgen, Frau Schneider!" ist ab Freitag, den 7. Februar 2025, erhältlich

Carolina und DJ Aaron reisen mit einem neuem Ballermann-Hit in die Vergangenheit und lassen ihre Schulzeit Revue passieren. Denn: Wer kennt sie nicht, die strenge Lehrkraft, die einem das Schulleben zur Hölle macht? Mit dem Song "Guten Morgen, Frau Schneider!" schließen sich Carolina und DJ Aaron im Namen aller zusammen und rechnen mit Frau Schneider ab.

Carolina und DJ Aaron ist ein Duo, welches bereits für seine Stimmungsmusik auf der Ballermann-Insel bekannt ist. Jetzt veröffentlichen die beiden einen neuen Malle-Hit namens "Guten Morgen, Frau Schneider!". Dieser soll alle diejenigen ansprechen, die in ihrer Schulzeit unter strengen Lehrern gelitten haben. Damit beweisen die beiden Künstler, dass auch aus den größten Klassenclowns etwas werden kann.

Mit viel Humor und guter Laune bringen sie die alten Schülerwitze nach Mallorca und begleichen ihre offene Rechnung mit der eigenen Schulzeit. Langweilige Unterrichtstage verwandeln sich in spaßige Auszeiten. Dabei nehmen sich Carolina und DJ Aaron selbst nicht so ernst und zeigen, dass auch sie in der Schule Streiche gespielt haben.

Carolina kennt ihre Fans ganz genau und weiß, welche Mucke auf dem Ballermann rockt. Sie hat einen Hit geschrieben, der nicht nur Ohrwurm-Potenzial hat. Er verbindet alle, die schon immer einmal ihren Frust auf die Schulzeit rauslassen wollten. Somit kann diese Hit-Single nur ein voller Erfolg werden - genauso wie ein guter Streich im Unterricht.

Das Video zu "Guten Morgen, Frau Schneider!" feiert am 7. Februar 2025 um 17:00 Uhr auf YouTube Weltpremiere. Fans können das Video HIER sehen.

"Guten Morgen, Frau Schneider!" von Carolina und DJ Aaron ist ab dem 7. Februar 2025 erhältlich. Die Single wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.

