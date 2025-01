RTLZWEI

"My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!": Der Countdown zur Traumhochzeit läuft

München (ots)

Cosimo und Nathalie im Hochzeitsstress

Zwischen Märchenhochzeit und Pragmatismus - Werden sich die Verlobten bei allen Entscheidungen einig?

Ab dem 19. Februar 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab dem 12. Februar im Premium-Bereich auf RTL+.

In der neuen Doku-Soap "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!" treten der Reality-Star Cosimo Citiolo und seine Verlobte Nathalie Gaus vor den Traualtar. RTLZWEI begleitet die beiden auf ihrem Weg zur Traumhochzeit. Dabei sind Amore, Chaos und jede Menge Emotionen vorprogrammiert. "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!" läuft ab dem 19. Februar 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Cosimo steht vor der größten Herausforderung seines Lebens. Er möchte seiner Traumfrau Nathalie in Italien das Ja-Wort geben. Hierfür muss einiges geplant werden. Nathalie möchte eine Märchenhochzeit, doch Cosimo denkt eher pragmatisch und vor allem an den Geldbeutel. Damit hier nicht zu viel Chaos entsteht, soll eine Weddingplanerin helfen.

Nach reichlich Diskussionen kommt das Bald-Ehepaar zu folgendem Entschluss: Geheiratet wird in Cosimos Heimat Apulien! Die neue Doku-Soap begleitet die beiden auf ihrem Weg von der Planung ihrer Traumhochzeit bis hin zum Traualtar. Ob bei so vielen Entscheidungen alles gut ausgehen wird?

Eins ist sicher: Der Hochzeitsstress lässt nicht lange auf sich warten. Nathalie ist nicht getauft und Cosimos Vater steht eine aufwändige Operation bevor. Können wirklich alle Gäste nach Italien zur Hochzeit kommen? Außerdem gibt es Drama mit der Trauzeugin - wer wird am großen Tag an Nathalies Seite stehen? Zu allem Überfluss hat sie Angst, dass Cosimos Junggesellenabschied eskaliert. Nicht nur einmal droht die Traumhochzeit ins Wasser zu fallen ...

"My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!" ab dem 19. Februar um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Das Format wird von Picture Puzzle Medien GmbH & Co. KG produziert. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!":

Hochzeitsabenteuer der besonderen Art: In der Doku-Soap "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie und Cosimo heiraten!" stehen Reality-Star Cosimo Citiolo und seine Verlobte Nathalie Gaus im Mittelpunkt, während sie den aufregenden Weg zu ihrer Traumhochzeit in Italien bestreiten. Amore, Chaos und jede Menge Emotionen sind vorprogrammiert.

