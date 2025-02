"Berlin - Tag & Nacht": RTLZWEI greift das Thema Häusliche Gewalt auf

RTLZWEI

Gewalt gegen Frauen ist Thema in der Daily Soap "Berlin - Tag & Nacht"

Einblendungen, Social-Media-Posts und ein Online-Special machen auf das Angebot des Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen" aufmerksam

Gewalt gegen Frauen ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. In Deutschland ist jede Dritte davon betroffen. Im Jahr 2023 waren rund 71 Prozent der Opfer von häuslicher Gewalt und sogar 79 Prozent der Opfer von Partnerschaftsgewalt Frauen*. RTLZWEI greift dieses Thema in der Daily Soap "Berlin - Tag & Nacht" auf und weist mit Einblendungen und Social-Media-Posts sowie einem Online-Special auf das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" hin.

"Berlin - Tag & Nacht" scheut sich als Unterhaltungsformat nicht davor, auch ernste Themen aufzugreifen. In der von filmpool entertainment GmbH produzierten Daily Soap werden immer wieder gesellschaftlich relevante Geschichten erzählt - so auch die von Anna. Hinter verschlossenen Türen wird sie von ihrem Ehemann Lars regelmäßig geschlagen. Doch aus Liebe zu ihm und in der Hoffnung, dass er sich ändert, verschweigt sie die Gewalt und verdrängt die Realität. Erst als ihre Freundinnen Cleo und Karla misstrauisch werden und sie dabei unterstützen, ihre Sachen aus der gemeinsamen Wohnung zu holen, eskaliert die Situation: Lars hält Anna zurück und würgt sie. Cleo und Karla schreiten ein und rufen die Polizei.

On air weisen ab 5. Februar Einblendungen in den jeweiligen Szenen auf das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" hin, das kostenfrei und anonym rund um die Uhr erreichbar ist. Ein Online-Special auf rtl2.de stellt das Hilfsangebot vor, an das sich Ratsuchende per Telefon, E-Mail und Chat wenden können. Auch in den VOD-Clips auf YouTube wird das Thema aufgegriffen. Zudem wird über Posts auf Instagram, Facebook und TikTok auf die Problematik aufmerksam gemacht.

Petra Söchting, Leiterin des Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen": "Häusliche Gewalt ist die häufigste Form von Gewalt gegen Frauen und zieht sich durch alle sozialen Schichten. Umso wichtiger ist es, dass RTLZWEI dieses drängende Thema aufgreift und auf Unterstützungsangebote wie das Hilfetelefon 'Gewalt gegen Frauen' hinweist. Gewaltbetroffenen Frauen wird dadurch signalisiert, dass sie nicht allein sind und es Wege aus der Gewalt gibt. Auch wird an die gesamtgesellschaftliche Verantwortung appelliert. Denn beim Thema Gewalt gegen Frauen ist jeder und jede aufgefordert hinzusehen. Das Hilfetelefon richtet sich mit seinem Angebot daher explizit auch an Menschen aus dem sozialen Umfeld betroffener Frauen - Arbeitskolleg*innen, Freund*innen, Familienangehörige sowie Bekannte. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass Betroffene von dem Angebot erfahren und dass sie den Mut fassen, sich an das Hilfetelefon zu wenden."

Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI: "RTLZWEI zeigt das echte Leben in all seinen Facetten. Wir greifen immer wieder Themen auf, bei denen sonst noch viel zu oft weggesehen wird. Dass wir das gesellschaftliche Problem der Gewalt gegen Frauen in unsere Daily Soap 'Berlin - Tag & Nacht' integrieren, hat einen einfachen Grund: wir wollen maximale Aufmerksamkeit schaffen! Wegschauen ist nicht! Durch die Zusammenarbeit mit dem Hilfetelefon 'Gewalt gegen Frauen' erreichen wir im TV, bei RTL+ sowie auf unseren Social-Media-Kanälen für dieses wertvolle Beratungsangebot maximale Sichtbarkeit."

Miriam Ulrich, Executive Producerin "Berlin - Tag & Nacht": Wir bei filmpool sehen es als unsere Verantwortung Themen aufzugreifen, über die in der Öffentlichkeit gern geschwiegen wird, die aber tagtäglich viele Menschen betreffen. Mit dem aktuellen Plot bei "Berlin - Tag & Nacht" zeigen wir, dass häusliche Gewalt jede Frau treffen kann, unabhängig von der sozialen Schicht, Bildung oder Herkunft. Wenn durch Annas Geschichte auch nur einige Betroffene ermutigt werden, sich Hilfe zu suchen, wäre das ein großartiger Erfolg.

*Quelle: Bundesamt für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Über RTLZWEI:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

Über das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen":

Rund um die Uhr, kostenfrei, anonym: Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal im Laufe ihres Lebens von physischer und/oder sexueller Gewalt betroffen. Ob Gewalt in der Partnerschaft, Mobbing, Stalking, Zwangsheirat, Vergewaltigung oder Menschenhandel - das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" berät zu allen Formen von Gewalt. Über 100 qualifizierte Beraterinnen unterstützen unter der Telefonnummer 116 016, per E-Mail sowie im Sofort- oder Termin-Chat kostenlos, anonym und vertraulich. Das bundesweite Angebot ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar und richtet sich an gewaltbetroffene Frauen, Personen aus ihrem sozialen Umfeld sowie an Fachkräfte. Bei Bedarf kann die Beratung in 18 Fremdsprachen sowie in Deutscher Gebärdensprache und in Leichter Sprache erfolgen. Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben angesiedelt.

