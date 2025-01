RTLZWEI

"Stimm Für Mehr": RTLZWEI startet Kampagne zur Bundestagswahl

Die Bundestagswahl 2025 steht vor der Tür - RTLZWEI möchte mehr Menschen dazu ermutigen, wählen zu gehen. Unter dem Motto "Stimm Für Mehr" startet der Sender Anfang Februar eine crossmediale Kampagne, um das Bewusstsein für die Bedeutung des Wählens zu stärken.

Am 23. Februar findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. Unter dem Aufruf "Geh wählen - Stimm Für Mehr" kombiniert RTLZWEI in einer Kampagne zur Bundestagswahl Trailer und gezielte Social-Media-Aktivitäten, um möglichst viele Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Dabei baut die Kampagne auf den Werten auf, die RTLZWEI als Sender prägen: Vielfalt, Inklusion und Toleranz.

Die Kampagne betont die Wichtigkeit jeder einzelnen Stimme und die Chance, durch das Wählen aktiv Einfluss auf die Zukunft zu nehmen.

Julian Krietsch, Bereichsleiter Channel Strategy & Content Distribution bei RTLZWEI, erklärt: "Als Medienunternehmen mit einer breiten Zielgruppe sehen wir es als unsere Aufgabe, das Bewusstsein für den Wert jeder Stimme zu stärken. Demokratie lebt von Beteiligung - wir möchten die Menschen ermutigen, sich aktiv für eine lebendige, soziale und zukunftsfähige Gesellschaft einzusetzen."

Im Zentrum der Kampagne steht Wa(h)ltraut - eine sympathische, bunt gekleidete ältere Frau, die als Key Visual die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mit einem Ghettoblaster auf der Schulter, fröhlichem Lächeln und dynamischen Beats steht sie für Lebensfreude und Engagement. Ihre Botschaft: "Geh wählen - Deine Stimme zählt!"

Die Kampagne startet zeitgleich mit dem Beginn der Briefwahl am 3. Februar und ist sowohl On Air als auch auf den Online- und Social-Media-Kanälen von RTLZWEI zu sehen.

