Flip GmbH

Enablo, der führende australische Anbieter von Technologie-, Kommunikations- und Produktivitätslösungen, kündigt eine strategische Partnerschaft mit Flip an, der Super-App für Frontline-Mitarbeiter

Stuttgart, Deutschland und Brisbane, Australien (ots)

Enablo, ein führender australischer Anbieter von Technologie-, Kommunikations- und Produktivitätslösungen und einer der größten Partner von Meta Workplace, kündigt eine Partnerschaft an, die Meta Workplace-Kunden die Integration und den Umstieg auf die Super-App Flip ermöglicht.

Die Zusammenarbeit zwischen Enablo und Flip vereint zwei führende Unternehmen im Bereich der Technologie für Mitarbeitende, mit der gemeinsamen Vision, die Zukunft der Arbeitswelt zu verändern.

Flip, die führende Super-App für Mitarbeitende, gibt eine neue Partnerschaft mit Enablo bekannt. Enablo, ein führender Anbieter von digitalen Mitarbeiterlösungen und einer der größten Meta Workplace-Partner weltweit, unterstützt Unternehmen in Asien-Pazifik und Nordamerika dabei, ihre Mitarbeiterdaten und technologische Infrastruktur nahtlos in die Flip-Plattform zu integrieren. Enablo fördert seit sieben Jahren Mitarbeiterengagement und die Automatisierung von Arbeitsprozessen. Die Mission: jedem Mitarbeitenden ansprechende digitale Erlebnisse zu bieten und damit Engagement und Produktivität der Mitarbeitenden zu steigern.

Ein nahtloser Übergang

Nach der Ankündigung von Meta, die Aktivitäten von Meta Workplace bis Q3 2025 einzustellen, stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, eine neue Lösung zu finden, die einen reibungslosen Übergang ihrer Belegschaft und Daten gewährleistet.

Dave Nixon, Mitbegründer und CEO von Enablo, erklärt: „Flip bietet eine der intuitivsten und benutzerfreundlichsten Business-Apps, die ich je erlebt habe. Ihre Vertrautheit und Anpassungsfähigkeit machen sie zur bevorzugten Lösung für unsere Kunden. Die umfangreichen Integrations- und Erweiterungsmöglichkeiten der Flip-Plattform werden für Unternehmen, die von Meta Workplace wechseln, einen großen Unterschied machen. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden weltweit nahtlose Migrations-, Implementierungs- und Innovationsdienstleistungen anzubieten.“

In den letzten Wochen haben die Teams von Flip und Enablo intensiv daran gearbeitet, einen reibungslosen Übergang von Workplace zur Flip-Mitarbeiter-App zu gewährleisten. Benedikt Ilg, Gründer und CEO von Flip, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Enablo, die neuen Kunden in Asien-Pazifik und Nordamerika einfachen und schnellen Zugang zu unserer Lösung bietet. Dank Enablos technischer Expertise und Flips Erfolgsbilanz können wir Unternehmen weltweit dabei unterstützen, Workplace an einem Freitag abzuschalten und am darauffolgenden Montag die Flip-App nahtlos in Betrieb zu nehmen. Gemeinsam werden wir unsere Mission vorantreiben, eine unvergleichliche Mitarbeitererfahrung zu ermöglichen.“ Ruby Richmond-Khan, Product Manager bei The Mansion at Coldeast, fügt hinzu: „Flip ist noch besser als Workplace by Meta und speziell auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten.“

Die ideale Lösung für Frontline-Unternehmen

Flip vereint als Super-App für Mitarbeitende Kommunikation, HR und Betriebsabläufe in einer Plattform. Mit ihrer Social-Media-ähnlichen Benutzeroberfläche steigert sie die Mitarbeiterbindung und Betriebseffizienz in großen Organisationen weltweit. Die App überzeugt durch eine beeindruckende Nutzerakzeptanz von über 84% bei allen Kunden und hat sich so schnell als bevorzugter Partner am Markt etabliert. Flip unterstützt mehr als 60 Sprachen und ermöglicht es Unternehmen, ihre Belegschaft international zu vernetzen. Die App fügt sich fließend in Workforce-Management- und Human-Capital-Systeme ein und bietet Unternehmen dadurch eine ganzheitliche Betriebsplattform. Flip hat mehr als 400 globale Kunden, darunter BOSCH, MAGNA, Porsche, REWE, EDEKA und McDonald’s Deutschland.

Über Flip

Flip ist die Mitarbeiter-Plattform für den operativen Beschäftigten. Mit der gleichnamigen App gelingt es erstmals, alle Mitarbeitenden im operativen Bereich mit nur zwei Klicks zu erreichen und sie so digital mit der eigenen Organisation zu verbinden. Die App verfügt über einen personalisierten Newsfeed, Einzel- und Gruppenchats sowie zusätzliche Funktionalitäten wie ein Aufgabenmanagement oder die Schicht-und Urlaubsplanung. Die Flip App ist vollständig in die bestehende IT-Infrastruktur integrierbar und passt sich dem Corporate Design an. Flip bietet maßgeschneiderte Lösungen, die alle wichtigen Unternehmensprozesse für den operativen Mitarbeitenden in einer App zusammenfassen - DSGVO-konform und sicher. Zu den zahlreichen namhaften Kunden zählen Unternehmen wie die Porsche AG, REWE, Rossmann und Edeka aber auch der Fast-Food-Gigant McDonald's. Das Unternehmen beschäftigt europaweit mehr als 100 Mitarbeitende und führt seinen Hauptsitz in Stuttgart. Mehr Informationen finden Sie unter https://www.getflip.com/de/.

Über Enablo

Enablo ist ein Beratungsanbieter für Mitarbeitererfahrungen und einer der größten Partner und Wiederverkäufer von Meta Workplace. Enablo bedient Kunden in Asien-Pazifik und Nordamerika und verfügt über jahrelange Erfahrung in der Bereitstellung der besten verfügbaren Softwarelösungen für Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.enablo.com/.

