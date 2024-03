SAT.1

Zeit für echte Helden: Bärbel Schäfer moderiert "NOTRUF" in SAT.1 und auf Joyn

Das ist eine gute Zeit für echte Helden. SAT.1 zeigt ab Montag, 22. April, jeden Abend in der Access die Retter-Doku-Reihe "NOTRUF" - immer von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr. Bärbel Schäfer moderiert "NOTRUF" in SAT.1. Moderatorin Bärbel Schäfer: "Einsatz- und Rettungskräfte sind zur Stelle, wenn wir in Not sind. Sie versorgen Schwerkranke und Verletzte bei Unfällen mit lebensrettenden Erstmaßnahmen. Ich möchte diese Menschen mit meiner Moderation bei 'NOTRUF' wertschätzen. Ich bewundere ihre Liebe und Kraft für diesen Beruf." SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Es ist Zeit für echte Helden in SAT.1. In 'NOTRUF' kommentieren echte Retter ihre schwierigsten Einsätze, die aufwändig nachgestellt werden. Die Retter-Doku-Reihe wird unsere Access Prime weiter stärken. Bärbel Schäfer ist mit ihrer Erfahrung, ihrer Glaubwürdigkeit und Authentizität die perfekte Moderatorin für 'NOTRUF'." "NOTRUF" wird produziert von der filmpool entertainment GmbH. "NOTRUF" ab 22. April, Montag bis Freitag um 18:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

