Wer spielt mit? Jetzt für die SAT.1-Gameshow "99 - Wer schlägt sie alle?" bewerben

Unterföhring (ots) - Erfolgreiches Auftakt-Match auf "The Floor". Die neue SAT.1-Strategie-Quiz-Show startet mit schönen 7,6 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (Z. 14-59 Jahre) am Donnerstagabend. Insgesamt raten 3,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren) in der ersten Folge ...

mehr