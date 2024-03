SAT.1

Wer stößt Team Michi & Smudo vom Thron? "The Voice Kids" startet am Freitag, 22. März, in SAT.1

Unterföhring (ots)

Holt #TeamFanta den dritten Sieg in Folge bei "The Voice Kids"? Oder schnappt sich jetzt ein anderes Team den Thron? "Michi und Smudo sind bei der Geburt unserer #VoiceKids-Coach-Konstellation in den Selbstbewusstseinstopf gefallen und haben gerade ein bisschen Oberwasser", stichelt Lena Meyer-Landrut vor dem Start der 12. Staffel am Freitag, 22. März, in SAT.1.

Bevor Lena wieder mit den anderen Coaches um die besten Talente für ihr Team buzzert, stellt sie deshalb klar: "Alvaro, Wincent und ich tun alles dafür, dass wir dieses Jahr eine bessere Chance haben als die Fantas. Ab einem gewissen Punkt muss man sich zusammenschließen, denn sie scheinen eine Kraft zu haben, gegen die man alleine keine Chance hat."

Kollege Alvaro Soler gibt den Plan der drei Coaches preis: "Wir haben eine Allianz gegründet und nennen sie 'die WAL-lianz': Das steht für W-incent, A-lvaro und L-ena. Unser Hauptmotiv ist, dass die Fantas dieses Jahr nicht gewinnen - und da stehen wir drauf! Es ist egal, wer von uns dreien gewinnt, Hauptsache nicht die Fantas." Verschmitzt lächelnd fügt der #VoiceKids-Coach hinzu: "Wenn ich selbst gewinne, ist das natürlich am besten."

Wincent Weiss zeigt sich da friedliebender: "Eigentlich gönne ich ja allen alles. Von daher gönne ich auch den Fantas das Triple. Ich gönne mir nur selbst den Verlust nicht mehr. Denn es tut echt langsam weh, dass ich schon zum vierten Mal dabei bin und noch nicht ein Mal gewonnen habe - und ich würde so gerne!"

Ihre Rechnung haben Lena, Wincent und Alvaro aber nicht mit Michi Beck und Smudo gemacht: "Sich gegen uns zu verbünden, ist nur Geplänkel, denn jeder kämpft für sich selbst." Grinsend spielen sie den Ball an ihre Coach-Kollegen zurück: "Diese WAL-lianz, die sie gebildet haben, also ein Zusammenschluss aus Verlierern, hat nur so lange Bestand, bis man ein Talent für sich selbst gewinnen möchte."

Doch welcher Coach überzeugt in den Blind Auditions tatsächlich die stimmstärksten Talente davon, in sein Team zu kommen? Wer legt sich am erfolgreichsten für die Kids ins Zeug? Und wer erklimmt mit seinem Team den #VoiceKids-Thron 2024?

Die 12. Staffel "The Voice Kids" startet am Freitag, 15. März, exklusiv auf Joyn und am Freitag, 22. März, um 20:15 Uhr in SAT.1

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell