Heute wird's rote Rosen regnen: Das sind die Valentinstag-Trends bei Wolt

Berlin (ots)

Rosen, Tulpen und Co.: Blumen bleiben beliebtestes Valentinstagsgeschenk in Deutschland

Burger und Pizza Margherita sind die meistbestellten Gerichte am Tag der Liebe

Für andere oder für mehr Selbstliebe: Wolt liefert mehr Badebomben und -schaum am Valentinstag

Viel Liebe für vierbeinige Freunde: Hunde und Katzen bekommen eine Extraportion Snacks

Ein Blick in die Bestelltrends aus dem vergangenen Jahr und die Vorbestellungen für den diesjährigen Valentinstag zeigt, wie die Menschen in Deutschland den Tag der Liebe und Freundschaft begehen. Der klassische Blumenstrauß ist nach wie vor hoch im Kurs: Die meistbestellten Blumen am Valentinstag sind Rosen, dicht gefolgt von Tulpen. Dieser Trend gilt auch für alle 25 Märkte, in denen Wolt aktiv ist: Im Vergleich zu anderen Tagen stieg der Verkauf von Blumen am Valentinstag über die gesamte Plattform im vergangenen Jahr um 3.000 Prozent. Mehr als 25.000 Blumensträuße wurden über Wolt weltweit verkauft und damit über eine Million Euro Umsatz für lokale Blumenhändler generiert.

Und da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, darf ein Blick auf die beliebtesten Gerichte nicht fehlen: Die meistbestellten Gerichte könnten darauf schließen lassen, dass es sich viele Menschen am Tag der Liebe zu Hause gemütlich machen: Cheeseburger und Pizza Margherita waren die beliebtesten Gerichte am Valentinstag 2023 in Deutschland.

Ob als Geschenk für andere oder an sich selbst: Badebomben und Badeschaum mit den passenden Namen Lovebug Badebombe oder Strawberry Crumble Schaumbad führen die Liste der meistbestellten Non-Food Artikel am Valentinstag an. Und auch die vierbeinigen Lieblinge bekommen am Tag der Liebe eine Extra-Portion Aufmerksamkeit: Snacks für Hunde und Katzen waren auf Platz eins bis drei der meistbestellten Haustierprodukte am vergangenen Valentinstag.

