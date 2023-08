SAT.1

Mit Schulranzen und Pausenbrot: 16 Stars gehen bei Jörg Pilawa "Zurück in die Schule"- ab Freitag um 20:15 in SAT.1

Unterföhring

"Ok, Du verstehst es nicht." Miro (8) verzweifelt an Nelson Müller. Der Drittklässler unterrichtet den Starkoch in der zweiten Staffel der SAT.1-Show "Zurück in die Schule" (ab Freitag, 25. August 2023, 20:15 Uhr). "Man denkt, das ist einfach. Aber da sind schon ein paar schwere Dinge dabei", resümiert der prominente Schüler.

Neben Nelson Müller treten in der ersten Folge drei weitere Stars zur Grundschulprüfung an: Schauspielerin Meret Becker "Ich bin vom Gymnasium geflogen, weil ich zum zweiten Mal eine Klasse wiederholen musste." Comedy-Star Mirja Boes "In Chemie musste ich immer vorne sitzen, damit mich der Lehrer im Blick hat." Sowie Comedian, Autor und Podcaster Bastian Bielendorfer.

Bevor sie vor Moderator Jörg Pilawa und einem strengen Kollegium ihr Wissen unter Beweis stellen, werden sie von den Schüler:innen der Don-Bosco-Montessori-Schule (Düsseldorf) unterrichtet.

Der Lehrplan bei #ZurückindieSchule: Jeweils zwei Kinder-Lehrkräfte bereiten die prominenten Prüflinge in ihrer Schule auf die große Abschlussprüfung vor. Je besser die Noten, desto mehr Geld gibt es für die Schulkasse. Auf dem Lehrplan: Deutsch, Mathematik, Religionen, Englisch, Sachkunde, Kunst, Sport und Musik. In der Show muss jeder der Stars zwei mündliche und eine schriftliche Prüfung vor vier Grundschullehrer:innen bestehen:

Frau Hoffart aus Hessen (Englisch, Sachkunde, Kunst)

aus Hessen (Englisch, Sachkunde, Kunst) Herr Meisenzahl , Grundschulrektor aus Bayern (Deutsch, Kunst, Sachkunde)

, Grundschulrektor aus Bayern (Deutsch, Kunst, Sachkunde) Frau Geller aus Niedersachsen (Musik, Mathematik)

aus Niedersachsen (Musik, Mathematik) Herr Kecker aus Berlin (Sachkunde, Religionen)

"Zurück in die Schule" wird produziert von Cheerio Entertainment. Die zweite Staffel ab 25. August 2023, vier Folgen, freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #ZurückindieSchule

