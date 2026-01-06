Crime satt! Neue Folgen "Navy CIS", "Navy CIS: Origins", "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" starten am Dienstag, 13. Januar 2026 in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
Unterföhring (ots)
6. Januar 2026. Crime-Serien vom Allerfeinsten. In SAT.1 starten am Dienstag, 13. Januar 2026, gleich vier US-Serien mit neuen Folgen. Mit der 23. Staffel der erfolgreichen US-Crime-Serie "Navy CIS" geht es um 20:15 Uhr los. Direkt im Anschluss zeigt SAT.1, um 21:15 Uhr, neue Folgen von "Navy CIS: Origins". Um 22:15 Uhr geht das Team von "FBI" mit neuen Folgen der siebten Staffel an den Start und um 23:15 Uhr mit der sechsten Staffel "FBI: Most Wanted".
Noch mehr Crime? Bereits jetzt sind über 1000 Folgen aus dem gesamten "Navy CIS"-Kosmos und viele weitere US-Serien auf Joyn für alle Zuschauerinnen und Zuschauer kostenlos abrufbar.
Der Dienstag ab 13. Januar 2026 in SAT.1 im Überblick:
20:15 Uhr - Start der 23. Staffel "Navy CIS"
21:15 Uhr - Start der zweiten Staffel "Navy CIS: Origins"
22:15 Uhr - Fortsetzung der siebten Staffel "FBI: Special Crime Unit"
23:15 Uhr - Fortsetzung der sechsten Staffel "FBI: Most Wanted"
