KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

GOLDENE SPATZEN für "Schau in meine Welt!: Loreley wird Fußballschiedsrichterin", "PUR+: Ich brauch' dein Blut!", "Das geheime Stockwerk", Eric Mayer und Maximilian Reinwald

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Herausragende Filme, Serien und Protagonisten mit Kinderjury-Preis geehrt

Das 33. Deutsche Kinder Medien Festival Goldener Spatz fand heute mit der großen Preisverleihung in Erfurt seinen Abschluss. Die Kinderjury prämierte in zwölf verschiedenen Kategorien Filme, Serie und digitale Angebote. Drei Produktionen von ARD und ZDF aus dem KiKA-Angebot sowie jeweils Moderator Eric Mayer und Schauspieler Maximilian Reinwald konnten sich über einen GOLDENEN SPATZEN freuen.

Eine Auszeichnung durch die Kinderjury erhielt "Schau in meine Welt!: Loreley wird Fußballschiedsrichterin" (rbb): Die Dokumentation begleitet die elfjährige Loreley, die eine Ausbildung zur Schiedsrichterin absolviert und sich dabei gegen Jungs, Trainer und Fans am Spielfeldrand durchsetzt. Die Produktion von house of media im Auftrag des rbb (Redaktion: Anke Pelzer) überzeugte die Kinderjury in der Kategorie Non-Fiktion Kurzfilm: "Uns hat gefallen, dass gezeigt wurde, dass auch Mädchen Fußball spielen können. Der Film wurde gut und verständlich erzählt. Außerdem gab es gute Einblicke in Loreleys Leben. Es war schön zu sehen, dass ein so junges Mädchen so große Ziele hat und erreicht. Auch gut war, dass Loreley die Kamera nicht wahrgenommen hat und sich natürlich verhielt. Ein anderer guter Punkt war, dass man das Spiel auch aus der Sicht der Schiedsrichterin gesehen hat. Außerdem war schön zu sehen, dass ihr Bruder sie unterstützt hat und sie eine nette Begleitperson hatte. Wir gratulieren herzlich zum Gewinn des Goldenen Spatz!"

In der Kategorie Non-Fiktion Serie setzte sich "PUR+: Ich brauch' dein Blut!" (ZDF) durch und erhielt einen GOLDENEN SPATZEN. In der ausgezeichneten Folge des Wissensformats geht Moderator Eric Mayer den Fragen nach, wann man fremdes Blut braucht, wie viel Blut ein Mensch spenden kann und weshalb es nicht direkt übertragen wird. Das Urteil der Kinderjury: "Wir haben uns für diesen Beitrag entschieden, weil das Thema Blutspenden in dieser PUR+ Folge interessant und verständlich sowohl für Kinder als auch Erwachsene dargestellt wurde. Außerdem wurde schön dargestellt, wie es mit dem Blut nach der Spende weitergeht. Die Kinderjury findet es ebenfalls besonders lobenswert, dass Eric auch selbst für die Folge Blut gespendet hat. Es wurde deutlich gemacht, wie wichtig und sinnvoll es ist, Blut zu spenden. Jana mit ihrer seltenen Krankheit war dafür ein gutes Beispiel. Herzlichen Glückwunsch zum Goldenen Spatz."

Für die Folge "PUR+: Ich brauch' dein Blut!" konnte sich Moderator Eric Mayer zudem über eine Auszeichnung in der Kategorie Bester Moderator freuen. Mit viel Abenteuerlust und Unterhaltung vermittelt er als Moderator, Redakteur und Reporter Wissen.

Einen GOLDENEN SPATZEN in der Kategorie Fiktion Langfilm erhielt der internationale Kinder- und Jugendfilm "Das geheime Stockwerk" (MDR/BR/SWR/HR/ORF). Karli wollte eigentlich nur mit einem alten Hotelfahrstuhl fahren. Doch dann findet er sich plötzlich im Jahr 1938 und in einem spannenden Kriminalfall wieder. "Das geheime Stockwerk" wurde von der Kevin Lee Film zusammen mit AMOUR FOU Vienna und AMOUR FOU Luxembourg produziert. Drehbuch und Idee stammen von Antonia Rothe-Liermann und Katrin Milhahn. Als koproduzierende Sender sind unter Federführung des MDR auch BR, SWR, HR und ORF beteiligt. Bei KiKA wird die internationale Ko-Produktion voraussichtlich 2027 zu sehen sein. Das Urteil der Kinderjury: "'Das geheime Stockwerk' hat den 'Goldenen Spatz' verdient, da man durch gute Schauspieler, Kleidung und gut angepasste Requisiten viel über die Vergangenheit lernen konnte. Die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg ist perfekt für diesen wunderbaren Film. Es ist eine mutige Entscheidung, ein solch schwieriges, aber dennoch wichtiges Thema kreativ und fantasievoll zu verfilmen. [...]"

Eine weitere Trophäe in der Kategorie Bester Darsteller ging an Maximilian Reinwald für seine Leistung in "Das geheime Stockwerk".

Die prämierten Inhalte "Schau in meine Welt!: Loreley wird Fußballschiedsrichterin" und "PUR+: Ich brauch' dein Blut!" sind auf kika.de und im KiKA-Player zum Streamen verfügbar.

Der GOLDENE SPATZ ist das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien. 2025 wurde bereits zum 33. Mal nach Gera und Erfurt eingeladen, sich einen Überblick über qualitativ hochwertige deutschsprachige Produktionen für Kinder zu verschaffen.

Weitere Informationen sind unter kommunikation.kika.de abrufbar.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell