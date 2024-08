klicksafe / Medienanstalt RLP

Mediensicher in die Schule!

Neues klicksafe-Materialpaket zum Schulstart 2024

klicksafe unterstützt Eltern und Lehrkräfte zum Schuljahr 2024 mit neuen Ratgeber- und Unterrichtsmaterialien. Das Infopaket zum Schulanfang umfasst Hinweise zur altersgerechten und sicheren Mediennutzung, zum Umgang mit digitaler sexueller Gewalt und zum souveränen Umgang mit Fakes, Abzocke und Cybercrime.

Willkommen im neuen Schuljahr! Spätestens mit Eintritt in die 5. Klasse halten die meisten Kinder ein eigenes Smartphone in ihren Händen. Unbegrenzte Ablenkung durch Spiele-Apps, Messenger und Social Media, aber auch verstörende Inhalte und Cybermobbing - das alles gehört heute zum Alltag an Schulen.

Umso wichtiger ist es, Kinder bei ihrer Mediennutzung souverän zu begleiten und ihre Medienkompetenz zu stärken. Nach der neusten KIM-Studie 2022 surft jedoch jedes 2. Kind im Alter von sechs bis 13 Jahren allein, während zwei Drittel der Eltern keine Jugendschutzfilter oder Sicherheitseinstellungen einsetzen.

"Für Lehrkräfte und Eltern ist selbstverständlich, mit Schulanfängern über Verkehrssicherheit zu sprechen und den Schulweg zu üben. Gleichzeitig aber lassen wir Kinder oft allein und ungeschützt ins Netz", erklärt Deborah Woldemichael, Leiterin der EU-Initiative klicksafe. Über Messenger, Online-Spiele oder Social Media - überall können Kinder und Jugendliche mit sexualisierten oder gewaltverherrlichenden Inhalten konfrontiert werden. Viele beliebte Spiele oder Social-Media-Dienste setzen zudem manipulative Designs ein, die eine exzessive Nutzung oder Kaufdruck begünstigen und die Unerfahrenheit von jungen Menschen ausnutzen. "Wir müssen Kinder nicht nur verkehrssicher, sondern auch mediensicher machen!", so Woldemichael.

klicksafe hält daher auch in diesem Jahr für Eltern und pädagogische Fachkräfte neue Ratgeberformate und Handreichungen bereit, die die Medienkompetenz aller Beteiligten stärken.

Für Grundschulen und weiterführende Schulen veröffentlicht klicksafe zum neuen Schuljahr diese neuen Materialien:

Grundschule

Das neue Faltblatt " Mediensicher in die Schule" bietet Eltern von Grundschulkindern praktische Tipps und Hinweise, wie sie den Medienkonsum ihrer Kinder altersgerecht und sicher gestalten können. Dabei werden häufige Elternfragen kompakt beantwortet. Das Faltblatt ist auch auf Türkisch, Arabisch und Russisch verfügbar.

Weiterführende Schulen

Die neue Handreichung " Cybergrooming - sexuelle Gewalt im Internet" enthält Arbeitsmaterialien für Schule und Jugendarbeit, die umfassend zum Thema informieren. Jugendliche sollen befähigt werden, Cybergrooming zu erkennen, eigene Grenzen zu formulieren und sich gegen digitale sexuelle Gewalt zu wehren.

Das neue Lern-Kartenspiel " Bist du sicher?" wurde in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz entwickelt. Es enthält Fragen zu den Themen Online-Shopping, Cybercrime, Apps, Games und Social Media.

Zusätzlich findet sich für alle Schulformen und Klassenstufen zu verschiedenen Themen die klicksafe-Zusammenstellung "Medienkompetent in allen Klassenstufen" im Anhang dieser Pressemitteilung. Alle Materialien sind abrufbar unter https://www.klicksafe.de/materialien

Über klicksafe

klicksafe ist die Medienkompetenz-Initiative der Europäischen Union für mehr Sicherheit im Netz. Mit vielfältigen Angeboten unterstützt klicksafe beim souveränen und kritischen Umgang mit digitalen Medien. Auf klicksafe.de finden pädagogische Fachkräfte, Eltern und interessierte Nutzer*innen aktuelle Informationen und Materialien.

klicksafe ist politisch und wirtschaftlich unabhängig und Mitglied im Verbund "Safer Internet DE" ( saferinternet.de). Diesem gehören neben klicksafe als Awareness Centre, die Hotlines internet-beschwerdestelle.de (von eco und FSM) und jugendschutz.net sowie die Helpline Nummer gegen Kummer an. In Deutschland wird klicksafe von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz verantwortet.

