KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Neon & Bor" ab 9. Juni 2025 bei KiKA

Animationsserien-Premiere von Marc-Uwe Kling

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Einfache Alltagsprobleme, komplizierte Lösungen - das ist die Devise der neunjährigen Neon und ihres einjährigen Baby-Bruders Bor, die mit wahnwitzigen Erfindungen ihre Eltern regelmäßig an den Rand des Nervenzusammenbruchs treiben. Die neue 2D-Animationsserie "Neon & Bor" (WDR) von Marc-Uwe Kling zeigt die verrückten Ideen der Geschwister ab 9. Juni 2025, um 13:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.

So einfach die Probleme von Neon und Bor auch sein mögen, immer finden sie den kompliziertesten und verrücktesten Lösungsweg dafür. Warum sollten sie ihr Zimmer aufräumen, wenn sie T.I.M. erfinden können, eine total intelligente Maschine, die das für sie erledigt? Warum muss Neon einen Schulaufsatz schreiben, wenn sie sich selbst klonen und unzählige Helferinnen haben kann? Für Neon und Bor gibt es immer einen einfachen Weg oder eine komplizierte Mission, um eine großartige Erfindung zu bauen. Natürlich mit Erfolg, auch wenn der Weg dorthin stets auf größtmögliche Art eskaliert und ihren Eltern die letzten Nerven raubt.

Die Hauptfigur der Serie, Neon, ist ein Freigeist und vermittelt dem jungen Publikum mit ihrer furchtlosen und unkonventionellen Art, für die eigenen Probleme nach ausgefallenen Lösungen zu suchen.

"Neon & Bor" ist eine Animationsserie, die von dem deutschen Autor und Comedian Marc-Uwe Kling und dem Drehbuchautor Jan Cronauer im Auftrag des WDR für "Die Sendung mit der Maus" entwickelt wurde. Produziert wurde "Neon & Bor" von X Filme Creative Pool in Zusammenarbeit mit dem Animationsstudio Monströös. Verantwortlicher Redakteur beim WDR ist Jens Opatz.

Im Anschluss an die Premiere werden die Folgen auch in "Die Sendung mit der Maus" (WDR) bei KiKA, im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein.

Weitere Informationen und eine Preview finde Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell