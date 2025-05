KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Animations-Premiere: "Klimagefühle" ab 1. Juni 2025 bei KiKA

Gefühlswelt junger Menschen zum Klimawandel

Erfurt (ots)

Der Klimawandel ist nicht nur eine globale Herausforderung - er bewegt emotional und löst Gefühle der Angst, Wut oder auch der Hoffnung aus. Die fünfteilige Animationsserie "Klimagefühle" (hr) gibt diesen Gefühlen Gestalt. Premiere feiert das neue Format am 1. Juni 2025 ab 14:00 Uhr auf kika.de und im KiKA-Player sowie um 20:55 Uhr im TV. Untertitel sind verfügbar.

Wenn sich schlechte Nachrichten häufen oder man sich schuldig fühlt, das Pausenbrot wegzuwerfen, dann können die Gefühle überwältigend sein. "Klimagefühle" gibt diesen Emotionen durch liebevolle Animationen eine Gestalt. In den fünf kurzen Episoden begegnet dem Publikum jeweils ein 'Klimagefühl' - Angst, Schuld, Wut, Trauer und Hoffnung. Die Klimagefühle verdeutlichen, was gegen Klimaangst getan werden kann, weshalb Schuldgefühle entstehen, warum Trauer und Wut wichtig sind und wie Hoffnung hilft, gemeinsam etwas zu verändern. Das Format wurde in Zusammenarbeit mit der Klimapsychologin Katharina van Bronswijk und Schulklassen entwickelt.

"Klimagefühle" ist eine Produktion von PixelPEC im Auftrag des Hessischen Rundfunks für KiKA. Verantwortlich beim hr sind Tanja Nadig (Leitung Kinderprogramm), Elen Schmidt (Redaktion) und Sarah Ben Bornia (Autorin und Idee).

