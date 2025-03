Egmont Ehapa Media GmbH

Asterix in Lusitanien - Die unbeugsamen Gallier im brandneuen Album auf großer Reise!

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Beim Teutates! Da ist uns leider ein Fehler passiert. Im Anhang finden Sie die aktuelle digitale Pressemappe zum neuen Asterix-Abenteuer "Asterix in Lusitanien".

Wir bitten um Entschuldigung.

Beim Teutates! Jetzt ist es raus: Das 41. Asterix-Abenteuer heißt "Asterix in Lusitanien". Story House Egmont präsentiert ab dem 23. Oktober 2025 das neue Album im deutschsprachen Raum. Dann packen die Gallier ihre Siebensachen und reisen in den äußersten Südwesten des Römischen Reiches. In ein Land, das für seine beeindruckenden historischen Bauwerke, seine kulinarischen Spezialitäten und vor allem für seine Gastfreundschaft bekannt ist!

Asterix und Obelix packt regelmäßig die Reiselust. Nach spannenden Abenteuern in Belgien, Italien, der Schweiz und vielen anderen Ländern ist diesmal das heutige Portugal ihr Ziel. Ein kleines Jubiläum: "Asterix in Lusitanien" ist das 25. Reiseabenteuer der Gallier! Fans können sich auf neue Rivalen, große Herausforderungen und jede Menge Spaß freuen.

Zum zweiten Mal nach dem von Kritik und Leserschaft gefeierten Band "Die weiße Iris" liefert Fabcaro (Fabrice Caro) das Szenario, Didier Conrad übernimmt wie gewohnt die Zeichnungen. Gemeinsam treten sie in die Fußstapfen der genialen Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo. Seit 1959 wurden weltweit 400 Millionen Asterix-Alben in 120 Sprachen und Dialekten verkauft, etwa ein Drittel davon in den deutschsprachigen Ländern.

Am 23. Oktober 2025 ist das Album "Asterix in Lusitanien" im Handel und online im www.egmont-shop.de erhältlich (ISBN: 978-3-7704-2441-2, HC: EUR 13,50 EUA 13,90 SFR 18,90, SC: EUR: 7,99 EUA 8,50 SFR 15,00)

Um die Wartezeit bis zum Herbst zu versüßen, können sich Idefix-Fans ab dem 25. März auf das dritte Sammelalbum im neuen Glanz und mit überarbeitetem Cover der beliebten Serie "Idefix und die Unbeugsamen - Lutetia, du bist so wunderbar" freuen. (D: EUR 7,99; A: EUR 8,50; SFR 14,20 - auch online unter www.egmont-shop.de erhältlich) So wird tierisch lustig der 60. Geburtstag von Idefix gefeiert.

Für Interviews, ausführliche Informationen und Bildmaterial wenden Sie sich an den Pressekontakt und reservieren schon heute ihre Rezensionsexemplare.

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell