Hy.Region.Rhein.Ruhr: Hafen Antwerpen-Brügge neues Mitglied im Wasserstoffnetzwerk

Der Hy.Region.Rhein.Ruhr e.V., das Netzwerk für die Wasserstoffwirtschaft, begrüßt den Hafen Antwerpen-Brügge als neues Mitglied. Mit dem Beitritt gewinnt der Verein weiter an Schlagkraft, um den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft sowie den grenzüberschreitenden Austausch voranzutreiben. Die Bedeutung der Häfen als Knotenpunkte für Import und Verteilung von Wasserstoff ist hoch. Mit dem Duisburger, dem Rotterdamer und nun Antwerpen-Brügge sind die wichtigen zentralen Häfen im Hy.Region.Rhein.Ruhr e.V. jetzt eingebunden.

Häfen als Schlüssel zur Wasserstoffwirtschaft

Antwerpen-Brügge ist einer der größten europäischen Seehäfen und zweitgrößter Chemie-Cluster weltweit. Er gilt auch als bedeutender Akteur in der Wasserstoffwirtschaft.

"Die Aufnahme des Hafens Antwerpen-Brügge ist ein wichtiger Meilenstein und zeigt das wachsende Interesse internationaler Akteure an der Wasserstoffwirtschaft unserer Region", erklärt Thomas Patermann, Vorstandsvorsitzender des Hy.Region.Rhein.Ruhr e.V.

"Durch die Bündelung der Kräfte unserer Mitgliedshäfen - Duisburg, Rotterdam und nun auch Antwerpen-Brügge - schaffen wir ein starkes Fundament zur Positionierung der Region Rhein-Ruhr als zentrale Drehscheibe in Europas Wasserstoffwirtschaft", freut sich auch Rasmus C. Beck, Geschäftsführer der Wirtschaftsentwicklung Duisburg Business & Innovation GmbH.

Internationale Perspektiven auf die Kooperation

Richard Schroeter, Port Representative Germany & Switzerland vom Port of Antwerp-Bruges: "Der Hafen Antwerpen-Brügge bereitet sich aktiv auf die Herausforderungen der Energiewende vor und ist bereit, die ersten Wasserstoff-Derivate noch in diesem Jahrzehnt zu empfangen, umzuschlagen und weiterzuleiten. Der Beitritt im Netzwerk Hy.Region.Rhein.Ruhr ermöglicht es uns, unsere Infrastruktur und Expertise im Bereich Wasserstoff einzubringen, weiter auszubauen und in Zusammenarbeit mit der Rhein-Ruhr-Region eine reibungslose Wertschöpfungskette für Wasserstoff weiter voranzutreiben."

duisport-CEO Markus Bangen unterstreicht ebenfalls die Bedeutung dieser Zusammenarbeit: "Als eine der wichtigsten Logistik-Drehscheiben Europas sehen wir im Wasserstoff das zentrale Element für die grüne Transformation unserer Industrie. Durch die Zusammenarbeit mit den Häfen Antwerpen-Brügge und Rotterdam und das Engagement im Verein Hy.Region.Rhein.Ruhr wollen wir gemeinsam eine starke Wasserstoffinfrastruktur schaffen, die grenzüberschreitend funktioniert und den Unternehmen in unserer Region einen entscheidenden Vorteil verschafft."

Über den Hy.Region.Rhein.Ruhr e.V.

Der Verein Hy.Region.Rhein.Ruhr ist ein Netzwerk mit über 50 Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen, das den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in der Rhein-Ruhr-Region und darüber hinaus beschleunigen will. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Kooperationen und Wissenstransfer die Dekarbonisierung der Industrie und den Wasserstoffhochlauf gezielt zu fördern.

Liste der Mitglieder:

AIR LIQUIDE Deutschland GmbH

Amprion GmbH

Business Metropole Ruhr GmbH

Center for Nanointegration Duisburg-Essen (CENIDE)

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Duisport - Duisburger Hafen AG

Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.

Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein (GMVA)

Grillo-Werke AG

HGK Shipping GmbH

Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

KROHNE Messtechnik GmbH

Mitsubishi Heavy Industries EMEA, Ltd. - Niederlassung Duisburg

Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg - Wesel - Kleve zu Duisburg

Plug Power Germany GmbH

Rhenus SE GmbH & Co. KG

CONTARGO trimodal network, GmbH & Co. KG

DIT Duisburg Intermodal Terminal GmbH

RWE Generation SE

Siemens Energy AG

Stadt Duisburg

Iqony Solutions GmbH

Tenova Loi Thermprocess Deutschland GmbH

Thyssengas GmbH

Thyssenkrupp Steel Europe AG

Universität Duisburg-Essen

Unternehmerverband - Die Gruppe

Van Leeuwen Deutschland GmbH & Co. KG

Wirtschaft für Duisburg e.V.

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR

Zentrum für BrennstoffzellenTechnik GmbH

Zentrum für Logistik & Verkehr (ZLV)

Franz Haniel & Cie. GmbH

SL Naturenergie Unternehmensgruppe

Stadt Mülheim an der Ruhr

GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH

Impuls. Die Hammer Wirtschaftsagentur GmbH

Abfallgesellschaft Ruhrgebiet - AGR mbH

B.E.S.T. Fluidsysteme GmbH - Swagelok

Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft - EWG mbH

Wirtschaftsförderung Bochum WiFö GmbH

Port of Rotterdam Authority

Herne.Business - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH

Lhyfe Germany GmbH

VoltH2 Operating B.V.

Open Grid Europe GmbH

Kreis Unna

Institut für Umwelt & Energie, Technik & Analytik e.V. (IUTA)

Stadt Dortmund

Gas- und Wärmeinstitut Essen e.V.

Port of Antwerp-Bruges

