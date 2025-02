Immofilm Germany GmbH

Online neue Objekte gewinnen? Linus Baumstark von Immofilm Germany erklärt, warum Immobilienportale & Empfehlungen rückläufig sind und was 2025 wirklich funktioniert!

Die aktuelle Marktlage zwingt Immobilienmakler mehr denn je dazu, sich aktiv zu vermarkten. Immobilienvideograf Alain Slimani, Marketing-Profi Linus Baumstark und ihr Team der Immofilm Germany GmbH sorgen mit hochwertigen Immofilmen und innovativen Marketingstrategien dafür, dass Makler kürzere Vermarktungslaufzeiten und bessere Konditionen beim Verkauf ihrer Objekte erzielen. Warum Immobilienportale und das Empfehlungsgeschäft bald ausgedient haben könnten – und welche Methoden wirklich zukunftssicher sind, erfahren Sie hier.

Das Immobiliengeschäft hat sich in den letzten Jahren einschneidend verändert. Während sich der Markt erst allmählich von den jüngsten Krisen im Baugewerbe, der Finanzbranche und anderen angrenzenden Wirtschaftszweigen erholen muss, scheint es vielen nun so, als wären auch Immobilienportale zum Auslaufmodell geworden. Schließlich werden die Anfragen messbar weniger und qualitativ schlechter. „Viele Immobilienkunden haben inzwischen erkannt, dass sie auf Social Media bessere Inserate finden als auf spezialisierten Portalen“, erklärt Linus Baumstark, Geschäftsführer der Immofilm Germany GmbH. „Gemeinsam mit den hohen Preisen für Premium-Platzierungen führt dies dazu, dass auch immer mehr Makler den Immobilienportalen den Rücken kehren.“

„Was es jetzt braucht, ist ein Umdenken“, ergänzt der Experte. „Heute liegt die Zukunft des Immobilienhandels in personalisierten Inseraten. Insbesondere Social Media bietet die Chance, über die Algorithmen der Plattformen hochpräzise mit qualitativ passenden Interessenten in Kontakt zu kommen.“ Linus Baumstark weiß, wovon er spricht: Er ist Immobilienmarketing-Experte und hilft Maklern in ganz Deutschland dabei, ihre Objekte bestmöglich in Szene zu setzen und effektiv zu verkaufen. Sein Team der Immofilm Germany GmbH bietet Maklern somit eine attraktive und für den Kunden ansprechendere Alternative zum traditionellen Prospekt oder Exposé und liefert so die Basis, um Objekte schneller und zu besseren Konditionen zu vermarkten. Was sich derzeit im Immobiliengeschäft ändert und welche neuen Strategien wirklich Sinn ergeben, beleuchtet er hier.

Social Media statt Immobilienportal: So verändern sich die Prioritäten der Immobilienkunden

Die Preise für ein Inserat in einem Immobilienportal sind in der Vergangenheit stark gestiegen. Dies ist nicht nur durch die Preispolitik der Betreiber bedingt – vielmehr handelt es sich um ein Resultat des Konkurrenzkampfs verschiedener Makler. So bieten viele Portale gegen einen Aufpreis die Möglichkeit, das eigene Inserat an die Spitze der Suchergebnisse zu heben. Die Folge: Makler treiben die Preise für die besten Slots in die Höhe, indem sie sich gegenseitig überbieten, um die Sichtbarkeit ihrer eigenen Objekte auf den Portalen zu steigern.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis verschlechtert sich durch diesen Preiskampf bereits enorm. Hinzu kommt, dass viele Menschen, die in der Vergangenheit auf Immobilienportalen nach geeigneten Objekten suchten, bereits erkannt haben, dass die sozialen Medien ihnen Zugang zu wesentlich besseren Angeboten bieten. Facebook und Co. sind nämlich durch Algorithmen und personalisierte Inhalte bestens dafür gerüstet, jedem Nutzer relevante Werbeanzeigen und Posts zu zeigen. Zahlreiche Nutzer folgen inzwischen sogar Maklern aus der Region auf Social Media, um stets über die aktuelle Marktlage und passende Angebote informiert zu sein.

Schlechte Zeiten für das Empfehlungsgeschäft

Die rückläufige Zahl der Immobilienkäufe und -verkäufe führt ebenfalls dazu, dass vielerorts das Empfehlungsgeschäft abnimmt. Insbesondere Anbieter, die online kaum bzw. überhaupt nicht präsent sind, stellen aktuell fest, dass sie seltener weiterempfohlen werden und sich viele Kunden im Zweifelsfall für einen anderen Makler entscheiden, um ihr Objekt zu verkaufen. Wer nämlich online nicht vertreten ist, wird entweder schlicht übersehen oder von potenziellen Verkäufern als weniger vertrauenswürdig eingestuft als Mitbewerber, die durch Aktivität und positive Bewertungen auffallen.

Das vielleicht noch größere Problem mit empfehlungsbasierten Geschäftsmodellen liegt jedoch darin, dass sie das Wachstum und die Expansion in neue Marktsegmente ausbremsen. Wer nämlich Empfehlungen ausspricht, tut dies in der Regel nur innerhalb seiner sozialen Kreise. Dadurch ist es unwahrscheinlich, dass ein Makler, der hauptsächlich Hauseigentümer aus der Mittelschicht betreut, plötzlich für hochpreisige Villen und Gewerbeobjekte empfohlen wird.

Das Immobilienmarketing der Zukunft findet auf Social Media statt

Dass viele Makler trotzdem an Empfehlungen und Immobilienportalen festhalten, ist vor allem ihrer Hoffnung geschuldet, dass der Markt noch einmal zur Situation vor der Corona-Pandemie zurückfindet. Aufgrund der Niedrigzinspolitik der Vergangenheit mussten sich viele Makler bis vor einigen Jahren nie wirklich um Käufer oder Objekte bemühen. Inzwischen ist jedoch abzusehen, dass sich die Immobilienbranche mit der neuen Normalität abfinden muss.

Um bei diesen Entwicklungen nicht auf der Strecke zu bleiben, sollten Makler proaktiv nach potenziellen Kunden und Objekten suchen und ihre Onlinepräsenz stärken. So ermöglicht ein überzeugender Auftritt auf Social Media, Menschen aus jeglichen sozialen Schichten und Altersklassen zu erreichen, potenzielle Kunden und Verkäufer gezielt anzusprechen und Bestandsobjekte schneller und zu besseren Konditionen zu verkaufen. Es lohnt sich also in jedem Fall, in den Aufbau der eigenen Marke zu investieren und Alleinstellungsmerkmale zu schaffen, um sich von der Konkurrenz abzuheben.

Immofilm Germany GmbH: Ihr Partner für erfolgreiche Onlinepräsenz und Marketing im Immobilienbereich

Genau dabei stehen die Experten der Immofilm Germany GmbH ihren Kunden zur Seite: Sie beraten beim Aufbau einer effektiven Onlinepräsenz, entwickeln maßgeschneiderte Konzepte und setzen diese in Form von hochwertigen Filmen um. Dabei wird nicht nur auf die Produktion Wert gelegt, sondern auch darauf, die Filme gezielt einzusetzen, um messbare Ergebnisse zu erzielen. Zusätzlich übernehmen sie die Betreuung der Werbung und Vermarktung und sind in allen Bereichen des Online-Marketings für Immobilien tätig. So wird sichergestellt, dass die gesamte digitale Strategie erfolgreich und nachhaltig umgesetzt wird.

Immobilienmarketing? Nur mit Immofilm: Erfahren Sie, wie genau das für Ihr Immobilienunternehmen funktionieren kann, mit einem Testprojekt Ihrer Wahl. Melden Sie sich jetzt bei der Immofilm Germany GmbH für ein kostenloses Erstgespräch, in dem Sie mit einem Experten die exakten Schritte herausfinden, wie eine erste Zusammenarbeit ablaufen könnte. Starten Sie jetzt Ihre Reise vom Immofilm zum Notar!

