Endlich zahlungskräftige Käufer für meine Immobilien: Diese Erfahrungen machen Kunden der Immofilm Germany GmbH

Wer dem steigenden Konkurrenzdruck auf dem Immobilienmarkt standhalten will, muss kreativ werden. Mit der Immofilm Germany GmbH bietet Linus Baumstark als Geschäftsführer Immobilienmaklern eine Lösung, die ihnen einen klaren Wettbewerbsvorteil verschafft: Mit hochwertigen Immobilienfilmen sorgen die Experten dafür, dass ihre Kunden zum Magneten für attraktive Objekte und kaufkräftige Interessenten werden. Wie die Zusammenarbeit mit der Immofilm Germany GmbH abläuft und von welchen Resultaten Makler profitieren, erfahren Sie hier.

Der Immobilienmarkt ist hart umkämpft – letztendlich entscheiden die Qualität und Sichtbarkeit eines Maklers über Erfolg oder Niederlage. Umso wichtiger ist es für Immobilienmakler, auf umfassende Onlinemarketing-Maßnahmen zu setzen, um potenzielle Käufer zu erreichen. Dass rund 80 Prozent der Deutschen täglich auf Social-Media-Plattformen unterwegs sind, zeigt, wie groß das Potenzial digitaler Kampagnen ist. Weil viele die Vorteile noch nicht vollständig erkannt haben, können Makler vor allem durch den Einsatz hochwertiger Videokampagnen einen besonderen Wettbewerbsvorteil erreichen. Für einen seriösen Markenauftritt und das Vertrauen der Kunden ist hier jedoch die Qualität von zentraler Bedeutung. „Die Frage ist nicht, ob es potenzielle Käufer in den sozialen Medien zu finden gibt, sondern welcher Makler sie für sich gewinnt“, verrät Linus Baumstark.

„Um sich als Immobilienmakler langfristig erfolgreich gegen die große Konkurrenz durchsetzen zu können, kommt es allerdings nicht nur auf ein strategisches Marketingkonzept, sondern auch auf eine professionelle Umsetzung an“, fährt der Unternehmer fort. Mit der Immofilm Germany GmbH unterstützt er gemeinsam mit seinem Team Makler bei der Produktion hochwertiger Immofilm-Kampagnen, um sichtbar zu werden, mehr Objekte zu akquirieren und zahlungskräftige Kunden für ihre Angebote zu gewinnen. Neben dem strategischen Aufbau einer Online-Komplettlösung, die auch die Immobilienvermarktung und den Markenaufbau über die sozialen Medien einschließt, profitieren die Kunden der Immofilm Germany GmbH von einer umfangreichen individuellen Betreuung. So haben bereits unzählige Makler großartige Erfahrungen mit den Experten gemacht.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Immofilm Germany GmbH

Ein zufriedener Kunde der Immofilm Germany GmbH ist Daniel Wessa: Neben der Inhaberschaft einiger anderer Unternehmen besitzt er seit 2020 als Geschäftsführer von RE/MAX ProPartner in Rülzheim sein eigenes Maklerbüro mit zahlreichen Mitarbeitern und einem Inhouse-Marketing-Team. Dank seiner fundierten Marketingexpertise hatte er zwar konkrete Vorstellungen zur Vermarktung seiner Immobilien, doch scheiterte bislang an der Umsetzung seiner Ideen. Weil die Ergebnisse seines internen Teams für die Produktion von Videos seinen hohen Ansprüchen in Bezug auf Qualität und Professionalität nicht gerecht werden konnten, entschied sich Daniel Wessa schließlich dazu, die Videoproduktion in die Hände eines externen Experten zu geben. So schloss er die interne Videoabteilung seines RE/MAX Büros und ging eine Zusammenarbeit mit der Immofilm Germany GmbH ein.

Bereits die ersten Erfahrungen mit der Immofilm Germany GmbH lösten bei dem Immobilienmakler schiere Begeisterung aus. Besonders beeindruckt haben ihn dabei die Professionalität und Detailgenauigkeit der Experten. So war der Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit schnell gelegt und nach der gemeinsamen Ausarbeitung eines passenden Konzepts folgten zahlreiche Videoprojekte. Neben Mitarbeiter- und Kundenvideos ließ Daniel Wessa auch für sich selbst hochwertige Videos produzieren, die anschließend professionell vermarktet wurden.

Linus Baumstark und sein Team liefern beachtliche Ergebnisse

Die Erfolge, die durch die Immobilienvermarktung erzielt werden konnten, sind beeindruckend. „Teilweise mussten Videos nach nur wenigen Tagen wieder offline genommen werden, weil uns über 150 Anfragen zu einem einzigen Objekt erreichten“, verrät Daniel Wessa. Da er herkömmliche Vermarktungsmethoden, wie klassische Immobilienportale, als immer unzureichender und ineffektiver wahrgenommen hat, zeigte sich Daniel Wessa von der Erfahrung mit der Immofilm Germany GmbH besonders positiv überrascht.

In diesem jungen und dynamischen Team hat er starke Partner gefunden, die mit ihrer Dienstleistung für eine zuverlässig hohe Nachfrage nach Immobilien von RE/MAX ProPartner in Rülzheim sorgen. Während Daniel Wessa mit früheren Investitionen in Immobilienfilme keine messbaren Resultate erzielen konnte, beschreibt er die Zusammenarbeit mit der Immofilm Germany GmbH als Investition, die sich endlich sofort rentiert, weil die Filme nicht nur abliefern, sondern richtig eingesetzt über bezahlte Werbeanzeigen über Meta-Plattformen auch kontinuierlich neue Kaufanfragen generieren. Die Zusammenarbeit mit Linus Baumstark und seinem Team empfiehlt er daher uneingeschränkt jedem weiter, der dank eines professionellen Teams und herausragender Strategien endlich aus der breiten Masse hervorstechen und messbare Ergebnisse in der Neukundengewinnung erzielen möchte.

