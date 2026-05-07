ARTE G.E.I.E.

Programmänderung des Schwerpunkts: 250 Jahre Amerikanische Unabhängigkeit

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Straßburg (ots)

Online auf arte.tv sowie am Dienstag, 23. Juni, Samstag, 27. Juni und Donnerstag, 2. Juli auf ARTE

ARTE ergänzt seinen Schwerpunkt: 250 Jahre Amerikanische Unabhängigkeit um eine weitere Dokumentationsreihe:

Am Samstag, 27. Juni:

Die Amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA

20.15 | Ab 22. Juni auf arte.tv

Dokumentationsreihe von Ken Burns, Sarah Botstein, David Schmidt, ARTE France, Public Media Distribution, USA, 2025, 6x108 Min., Erstausstrahlung

Ab 1775 erheben sich dreizehn amerikanische Kolonien gegen die britische Krone - sie deklarieren 1776 ihre Unabhängigkeit und schaffen nach insgesamt acht Jahren Krieg eine neue Staatsform, die demokratische Bewegungen weit über die Grenzen des eigenen Landes hinaus prägen wird. Aus einem politischen Konflikt zwischen Kolonisten und britischer Regierung entwickelt sich ein blutiger Krieg von internationaler Tragweite, an dem neben Großbritannien und den Kolonien auch weitere europäische Mächte und zahlreiche indigene Nationen beteiligt sind - ein historischer Umbruch, der die Welt nachhaltig verändert.

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Im Zuge der Programmänderung wurden die Sendetermine aktualisiert:

Der Schwerpunkt am Dienstag, 23. Juni (ursprünglich geplant am 30. Juni):

America, who are you? Eine Mentalitätsgeschichte der USA

20.15 | Ab 22. Juni auf arte.tv

2-teilige Dokumentation von Windfried Oelsner, BR/ARTE, Doclights, Deutschland 2026, 2x52 Min., Erstausstrahlung

Am 4. Juli, dem Tag der Unabhängigkeitserklärung, feiern die USA ihr 250-jähriges Jubiläum. Doch heute wirken die Vereinigten Staaten auf viele Europäer zunehmend fremd und immer bedrohlicher. Wer die amerikanische Mentalität verstehen will, muss zurück zu den Wurzeln und Mythen, die sie geprägt haben. Eine Geschichte voller Brüche und Konflikte, die bis heute nachwirkt.

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Trump, no limit

22.00 | Bereits online auf arte.tv

Dokumentation von Hugo Van Offel ARTE France, Ah! Production, Frankreich 2026, 52 Min., Erstausstrahlung

Seit seiner Wiederwahl 2025 macht US-Präsident Trump die Wirtschaft zur Waffe derVorherrschaft. Umgeben von ultrakonservativen Strategen setzt er eine neue Doktrindurch: Aggressiver Protektionismus, gezielte Sanktionen und Einflusskrieg. DerErzfeind China soll geschwächt und eine neue Weltordnung geschaffen werden, in deres keinen Freihandel mehr gibt.

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Trump zurück an der Macht - Ein tiefer Riss durch die USA

22.55 | Bereits online auf arte.tv

Dokumentation von Tim Böhme, RB/ARTE, ToB-Film, Deutschland, USA 2026, 53 Min., Erstausstrahlung

Washington, D.C. und Piedmont in West Virginia. Während in der liberalen Hauptstadt Präsident Trump 2.0 Angst und Entsetzen auslöst, klammert sich das "Coal Country" in den Appalachen an die Hoffnung auf die ersehnte wirtschaftliche Wende. Ein Jahr lang beobachtet die Dokumentation, wie Politik im Alltag ankommt: als Bedrohung, als Versprechen und auch als Enttäuschung.

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Am Donnerstag, 2. Juli (Ürsprünglich geplant am 27. Juni):

Amerikas Aufbruch in die Freiheit - Der Unabhängigkeitskrieg

20.15 | Ab 22. Juni auf arte.tv

Dokumentarfilm von Daniel Oron, ZDF/ARTE, Autentic, Go Button Media, Deutschland, 2025, 87 Min., Erstausstrahlung

Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung veränderte die Welt. 250 Jahre danachsind ihre Forderungen noch immer nicht vollständig eingelöst. Dieser Film rekonstruiertden Kampf für die Unabhängigkeit aus der Perspektive einfacher Menschen, die direktbeteiligt waren. Er schildert Ereignisse, die zu der Erklärung führten und zeigt dieSchlachten auf dem Weg zum Ziel.

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