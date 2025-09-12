Metal Logic

Metal Logic bringt modulare, skalierbare Plattform für emissionsarmes Schmelzen auf den Markt und sichert sich Standort für ersten Einsatz in der Pilbara-Region

Stahl wird bald billiger und sauberer werden

Die emissionsarme Stahlplattform Metal Logic hat sich einen strategisch günstigen Standort in der eisenerzreichen Region Pilbara in Westaustralien gesichert, um dort ihr Modell „Smelting as a Service" umzusetzen.

Das Unternehmen wird seine in Australien entwickelte, modulare und skalierbare Array-Schmelztechnologie im industriellen Maßstab einsetzen, wobei zunächst eine Array-Kapazität von 1 Mtpa bereitgestellt und anschließend die Massenproduktion in Melbourne hochgefahren wird.

Die Technologie, die in Australien erfunden und für die kommerzielle Nutzung entwickelt wurde, ermöglicht die Verarbeitung von minderwertigen Erzen, verlängert die Lebensdauer von Minen und bietet lokalen Herstellern Kostenvorteile – und läutet damit eine neue Ära der Beschäftigung und regionalen Widerstandsfähigkeit ein.

Chief Executive Joel Nicholls bestätigte, dass Metal Logic von einem privaten Unternehmen ein Grundstück in einem Umkreis von 20 Kilometern um die wichtigsten Eisenbahnlinien erworben hat, über die mehr als die Hälfte des Eisenerzes aus Pilbara zur Küste transportiert wird, um dort exportiert zu werden.

„Metal Logic beabsichtigt, seine modulare, skalierbare Array-Schmelzanlage an diesem Standort einzusetzen und damit unsere Lösung für „sauberen Stahl" auf den Markt zu bringen", erklärte Nicholls.

„Unsere Plattform ermöglicht die Aufbereitung von minderwertigem Eisenerz, sodass der Betrieb unterhalb der bisherigen Cutoff-Gehalte fortgesetzt und zuvor gestrandete oder gepflegte Lagerstätten erschlossen werden können", erklärte er.

„Wir erweitern unser Team und suchen Mitarbeiter mit den für unsere nächste Einsatzphase erforderlichen Fähigkeiten. Metal Logic bewertet bereits gestrandete und pflege- und wartungsintensive Eisenerzressourcen, um ihre Eignung für unseren Prozess zu bestimmen. Wir benötigen Experten, von Ressourcenbewertern bis hin zu Ingenieuren, die uns bei der Skalierung unserer Lösung unterstützen."

Die Technologie von Metal Logic konzentriert sich auf thermodynamische Effizienz, um Kosten zu minimieren und Emissionen zu senken. Sie ist wirtschaftlich rentabel und kommt ohne staatliche Subventionen aus.

„Wir wollen bisher ungenutzte Bodenschätze erschließen und den Regionen eine wertschöpfende Verarbeitung bieten, damit Steuergelder für andere Prioritäten wie Bildung, Gesundheit und Produktion verwendet werden können", sagte Nicholls.

Nicholls fügte hinzu, dass Metal Logic starke Unterstützung von weltweit führenden Unternehmen der Stahl- und Eisenerzindustrie erhalten habe, was die strategische Bedeutung seines neuen Standorts in Pilbara, der in der Nähe wichtiger Eisenbahnstrecken und Port Hedland liegt, weiter unterstreiche.

Eine neue Ära in den Wertschöpfungsketten von Stahl und Rohstoffen einläuten

Seit mehr als einem Jahrhundert werden bei der Stahlerzeugung Öfen eingesetzt, die bis zur Hälfte der eingesetzten Energie verschwenden. Selbst moderne Hochöfen und ihre „grünen" Alternativen arbeiten nur mit 25–65 % der thermodynamischen Obergrenze von etwa 7,5 Gigajoule pro Tonne Eisen[1]. Infolgedessen verursacht die starke Abhängigkeit von Kohle, Koks und veralteten Öfen jährlich über 2,8 Milliarden Tonnen CO2 Emissionen[2], während gleichzeitig die Stahlpreise hoch bleiben und eine ineffiziente Chemie eingesetzt wird.

Der Ansatz von Metal Logic zielt darauf ab, die Stahlwertschöpfungskette neu zu gestalten, indem zwei Arten von Kunden unterstützt werden:

Ressourcenbesitzer mit gestrandeten Vermögenswerten:

Die Technologie macht minderwertige Erze wirtschaftlich nutzbar, verlängert die Lebensdauer von Minen und reduziert die Umweltbelastung, indem sie Lagerstätten verarbeitet, die sonst ungenutzt bleiben würden. Die Ansiedlung von Schmelzhütten in der Nähe dieser Ressourcen minimiert außerdem Transportineffizienzen und hält die Wertschöpfung vor Ort, wodurch sich der Wert pro Tonne in Australien verbleibendem Erz um bis zu 400 US-Dollar erhöhen kann – was Arbeitsplätze und neue Industrien schafft.

Stahlkäufer wollen Rückverfolgbarkeit:

Metal Logic bietet Stahl mit Rückverfolgbarkeit und überprüfbaren CO2-Fußabdrücken. Fortschrittliche elektrochemische, photonische und molekulare Trennverfahren ermöglichen eine über traditionelle Methoden hinausgehende Effizienz und reduzieren den Bedarf an Massentransporten von Erz und Abfall.

Der Zweck:

Australien exportiert seit langem Roherz und kauft hochwertige Industrieerzeugnisse zurück. Die Plattform von Metal Logic zielt darauf ab, ressourcenreiche Regionen zu „industrialisieren", die Lebensdauer von Bergwerken zu verlängern, die Umweltbelastung zu reduzieren und nachgelagerte Industrien mit kostengünstigem, rückverfolgbarem Stahl zu versorgen. Für die Bergleute erschließt sie marginale Ressourcen, für Hersteller und Staaten liefert sie erschwinglichen, sauberen Stahl in großem Maßstab. Für Gemeinden bedeutet dies Arbeitsplätze und Widerstandsfähigkeit – nicht den Verlust, den man bei früheren Schließungen von Industriebetrieben erlebt hat.

Durch die Zusammenführung von Bergbauunternehmen und Stahlkäufern auf einer einzigen Plattform hofft das Unternehmen, allen Beteiligten ökologische und wirtschaftliche Vorteile zu bieten.

Metal Logic betreibt Forschungs-, Entwicklungs-, Labor-, Schmelz- und Produktionsanlagen in Victoria und unterhält Niederlassungen in Perth und Melbourne. Mit seinem neu gesicherten Standort in der Nähe von Port Hedland in der Region Pilbara treibt das Unternehmen die Kommerzialisierung einer modularen, skalierbaren Technologie zur Herstellung von sauberem Stahl voran, die darauf abzielt, Stahl zu geringeren Kosten als mit herkömmlichen Rußverfahren anzubieten.

