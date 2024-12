MagentaSport

WINTER GAME am 4.01. setzt neue Maßstäbe live bei MagentaSport: Größtes Derby Löwen vs Adler als Open Air-Spektakel

DEL-Novum: Live-Drohne & Kabinen-TV

Rund 90 Stunden Eishockey zu Weihnachten

Der Countdown läuft: am 4. Januar 2025 steigt im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main mit dem "DEL WINTER GAME powered by MagentaSport" das wohl größte Derby vor einer geplanten Rekordkulisse zwischen den Löwen Frankfurt gegen die Adler Mannheim. Ein Open Air-Spektakel, schon ab 17 Uhr live bei MagentaSport, mit starken Innovationen, die es so in der PENNY DEL noch nie gab: Live-Bilder aus den Kabinen, Ansprachen der Trainer, Kamera auf dem Eis, erstmalig Live-Drohnen-Bilder, die den Eishockey-Produktionsstandard in Deutschland auf ein neues Level heben werden. Das Winter Game ist das zwischenzeitliche Highlight eines Eishockey-Angebots, das vom 4. Advent bis zum 4. Januar mit der PENNY DEL und der U20 WM rund 90 Stunden Live-Programm präsentiert. Die Telekom setzt zudem beim Winter Game zum Thema Inklusion ein weiteres Zeichen ihres bundesweiten Engagements für den Austausch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung.

DEL WINTER GAME am Samstag, 04. Januar 2025 - toppt Frankfurt die Kölner Ausgabe?

Das "Winter Game" gilt als reguläres PENNY DEL-Ligaspiel - diesmal ist es ein ganz besonderes Derby zwischen den Löwen Frankfurt gegen Adler Mannheim. Beim letzten Open-Air-Spiel zwischen den Haien und den Adler Mannheim sorgten über 40.000 Zuschauern für eine einmalige Atmosphäre in Köln. In Frankfurt wird mit noch mehr Fans gerechnet - es soll das größte Derby aller Zeiten mit einem ansprechenden Rahmenprogramm werden. MagentaSport startet die Live-Übertragung bereits um 17 Uhr, Bully ist um 18 Uhr.

So hat der Fan ein DEL-Spiel noch nie gesehen!

Zum DEL WINTER GAME setzt MagentaSport auf geballte Kompetenz und Innovation: Mit Sascha Bandermann als Moderator, Basti Schwele kommentiert. Ronja Jenike und Rick Goldmann sind als Experten im Einsatz, Konstantin Klostermann interviewt zahlreiche prominente Gäste.

Um das Spiel werden neue Maßstäbe gesetzt: nach der tollen Premiere und positiven Fan-Reaktionen beim Deutschland Cup wird "Kabinen-TV" nun erstmalig in der DEL live gezeigt. Vor dem Spiel, in den Drittelpausen und danach werden Trainer-Ansprachen, Team-Einschwörungen sowie Reaktionen aus der Mannheimer und Frankfurter Kabine gezeigt.

Weiteres Novum: eine Spezial-Drohne sorgt für noch nie in der DEL präsentierte Live-Bilder - bestes internationales Produktionsniveau. Hier erste Eindrücke bei der Eröffnung der SAP-Arena: https://cloud.thinxpool.de/s/RLKMXJGRBkjAHms

Inklusion auf und neben dem Eis zum DEL WINTER GAME

Weiteres wichtiges Thema und Anliegen: Im Rahmen ihres Engagements für den Austausch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung ermöglichen die Telekom und die involvierten Verbände anlässlich des DEL WINTER GAME Main einem paralympischen Athleten und einem Fan der Löwen Frankfurt ein einmaliges Erlebnis. Der Para-Eishockeyspieler und Kapitän der Nationalmannschaft Malte Brelage sowie Löwen-Fan und Rollstuhlfahrer Yannik Becker erhalten mit einer Stadiontour und einem Kabinenbesuch exklusive Einblicke hinter die Kulissen, bevor sie zum Bully den Puck aufs Eis bringen. Die Telekom setzt bei ihrem bundesweiten Engagement erneut ein starkes Signal für Inklusion und Vielfalt. Diesmal auf und neben dem Eis.

Schöne Weihnachten: rund 90 Live-Stunden aus der PENNY DEL und zur U20 WM

Schon vor dem DEL WINTER GAME gibt es vom 4. Advent über Weihnachten bis 4. Januar das volle Eishockeyprogramm. Rund 90 Stunden Eishockey aus der PENNY DEL, die auch am 2. Weihnachtsfeiertag mit komplettem Spieltag aktiv ist. Plus U20 WM aus Kanada ab dem 26. Dezember! Um 20.30 Uhr startet die deutsche Nachwuchs-Auswahl gleich zum Auftakt gegen den amtierenden Weltmeister USA. Deutschland muss in der Gruppen-Phase außerdem gegen Finnland, Kanada und Lettland antreten. Die U20 WMläuft bis 5. Januar.

Der komplette Überblick zum Live-Programm: www.magentasport.de

Das beste Eishockey-Angebot bei MagentaSport

MagentaSport bietet das beste Eishockey-Angebot mit allen Spielen der deutschen Eishockey Liga PENNY DEL inklusive der Playoffs - insgesamt mehr als 400 Spiele - live und in HD. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups sowie weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften. Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele runden das Angebot ab.

