Euroleague & EuroCup live bei MagentaSport: Nur Hamburg überrascht

"Sehr erschreckend" und "Stückwerk"! Experte Roller watscht Berlin ab: "Das war der schlechteste Auftritt, den ich gesehen habe!"

Kein guter Dienstag für deutsche Klubs und Spiel, das geht viel besser! Der FC Bayern München kassiert im Topspiel in AS Monaco mit 74:93 eine rechtschaffene Abreibung. Monaco, jetzt Erster, dominierte vor allem die 2. Hälfte. Allein im 3. Viertel kassierten die Münchner 31 Punkte, kamen auf insgesamt 17 Ballverluste - zu viel für ein Topspiel. "Ihre Körperlichkeit hat uns in vielen Dingen aus dem Konzept gebracht. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive", erklärt Bayern-Trainer Gordon Herbert die Niederlage. Für die Bayern war es im 8. Auswärtsspiel bereits die 6. Niederlage in dieser Saison. Abgeschlossen wird die Vorrunde bereits am Freitag in Mailand, nach dem 74:103 in Athen aktuell Neunter (ab 20.45 Uhr live bei MagentaSport). Für ALBA Berlin war schon früh alles gelaufen gegen Zalgiris Kaunas gab es beim 66:86 erneute eine Klatsche, schon die 13. Niederlage. Vom MagentaSport Experte Pascal Roller, in der Regel moderat, gab´s verbale Watschen zur ALBA-Leistung: "Es war der schlechteste Auftritt, den ich von Berlin gesehen habe. Ja, also sehr erschreckend, letztendlich 20 Punkte völlig verdient, es hätten auch 30, 40 sein können, gefühlt. Es war ein ziemliches Stückwerk, was die Berliner gezeigt haben." Zaligiris Kaunas mit Trainer Andrea Trinchieri hingegen feiert den 3. Sieg in Folge und klettert an München vorbei auf Platz 3. "Das war ein grauenvolles Spiel. Wir sind in allen Dingen etwas schuldig geblieben. Sie haben sich hier sehr wohl gefühlt und das können wir uns definitiv nicht so erlauben", ärgert sich David Mac Cormack. Auch Weltmeister Maodo Lo verliert mit Paris 85:96 gegen Real Madrid, da trösteten auch seine 30 Punkte nicht. Eine positive nachricht kommt aus dem Eurocup - die Towers Hamburg siegen überraschend gegen den Favoriten Hapoel Jerusalem mit 82:80, der 3. Erfolg. Immerhin!

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen von der Euroleague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen.Weiter geht's am Freitag, 20. Dezember, mit Olympiakos Piräus gegen ALBA Berlin und EA7 Emporio Armani Mailand gegen Bayern München - live ab 20 Uhr bei MagentaSport.

AS Monaco - Bayern München 93:74

Bayern München erlebt im Topspiel bei der AS Monaco zeitweise eine Demonstration. Viele Fehler erinnern an vergangene Auswärtsspiele. Die Bayern hielten eine Zeit mit, fanden dann aber in der Defense kaum noch Lösungen. So war es auch in Monaco, als der FCB 31 Punkte im 3. Viertel kassierte. Hier fiel bereits die Vorentscheidung, die Bayern lagen mit 17 Zählern hinten. Monaco untermauert seine Ambitionen als Topteam der Euroleague mit dem 6. Sieg aus den vergangenen 7 Partien: Spitzenreiter.

Center Georgios Papagiannis wird aufgrund seiner dominanten ersten Halbzeit, in der er 12 Punkte erzielt zum Spieler des Spiels gewählt. Am Ende steht er bei 14 Zählern.

Bayern München unterlaufen ganze 17 Ballverluste im Topspiel. Diese werden von Monaco eiskalt und blitzschnell ausgenutzt.

Gordon Herbert, Trainer Bayern München: "Ich glaube, ihre Körperlichkeit hat uns in vielen Dingen aus dem Konzept gebracht. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive."

Der Clip zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ci9DNm5zeGQwZDRFcVArNE51bjlpWWJvRDdyalpnamQyYXRDQjVoVTFNRT0=

Vassilis Spanoulis, Trainer AS Monaco: "Es war toll, dass die Jungs verstanden haben, dass die Art und Weise, wie wir im 1. Viertel gespielt haben, nicht dem entspricht, was wir hier machen wollen. Also waren wir 30 Minuten lang fantastisch. Ich möchte ihnen dazu gratulieren, dass wir 28 Assists für 5 Turnover gemacht haben. Das ist eine unglaubliche Zahl."

Über die Verbesserungen. "Das Training ist begrenzt. Wir spielen nur Spiele. Wir verbessern uns hauptsächlich durch Videos, aber die Verbesserung ist da, wir werden immer besser."

Georgios Papagiannis, AS Monaco: "Die ersten 10 Minuten waren ein bisschen kompliziert, aber dann sah es fast so aus, als ob es glatt laufen würde. Die Bayern waren so, wie sie spielen. Offensiv spielen sie großartig, und wir haben sie wirklich unter ihrem Punktedurchschnitt gehalten. Wir fühlen uns gut, wir passen den Ball gut. Wir spielen auf beiden Seiten sehr aggressiv. Wir sind aggressiv in der Offensive und auch in anderen Bereichen. Wir wissen, dass wir diesen Schwung auch für das nächste Spiel beibehalten wollen."

ALBA Berlin - Zalgiris Kaunas 66:86

Für ALBA Berlin ist es bereits die 13. Pleite der Saison. Damit bleibt man weiterhin das Schlusslicht der Euroleague. Zaligiris Kaunas mit Trainer Andrea Trinchieri hingegen feiert den 3. Sieg in Folge und klettert in der Tabelle an den Bayern vorbei auf Platz 3.

David Mac Cormack, ALBA Berlin: "Das war ein grauenvolles Spiel. Wir sind in allen Dingen etwas schuldig geblieben. Ich persönlich hätte ein besseres Spiel zeigen müssen, um das Team mehr zu tragen. Und dennoch ist es vielleicht ein solches Spiel, was man einmal hinnehmen muss. Es warten sofort die nächsten Aufgaben, auf die wir uns konzentrieren müssen. Sie haben sich hier sehr wohl gefühlt und das können wir definitiv nicht so erlauben. Sie haben so viele zweite Bälle bekommen, die wir gewinnen müssen, um dann nach vorne zu gehen."

Andrea Trinchieri, Trainer Zalgiris Kaunas: "Es war ein guter Start in eine Doppelwoche mit einem Auswärtssieg. Wir haben es gut gemacht. Jedes Spiel, jede Reise, jede Trainingseinheit ist wichtig in so einer Saison. Es ist alles Teil vom ganz großen Bild. Und da ist es immer ein gutes Gefühl auswärts zu gewinnen."

"Der schlechteste Auftritt, den ich von Berlin gesehen habe!"

MagentaSport Experte Pascal Roller über die Leistung von ALBA: "Es war der schlechteste Auftritt, den ich von Berlin gesehen habe. Ja, also sehr erschreckend, letztendlich 20 Punkte völlig verdient, es hätten auch 30, 40 sein können, gefühlt. Es war ein ziemliches Stückwerk, was die Berliner gezeigt haben. Was für mich eher atypisch ist. Also sie sind für mich regelrecht. Ziemlich auseinandergefallen. Jeder hat irgendwie den Kopf durch die Wand, teilweise versucht dagegen zu halten, aber sie hatten nicht wirklich einen Plan. Also tatsächlich für mich das schlechteste Spiel, das ich jemals von Berlin gesehen habe, tut ein bisschen weh. Also da war schon Einsatz phasenweise dabei, aber es reicht halt nicht auf dem Niveau. Also, es fehlte mir so ein bisschen die Möglichkeit, sich auch während des Spiels anzupassen an den Gegner und irgendwie Mittel und Wege zu finden, dagegen zu halten. Ja, also wenn man es positiv drehen will, dann muss man es Richtung Kaunas drehen. Das ist schon beeindruckend, letztendlich, wie physisch sie spielen."

Eurocup: Towers Hamburg - Hapoel Jerusalem 82:80

Die Veolia Towers Hamburg feiern einen Überraschungserfolg gegen den Tabellenzweiten der Gruppe B: 82:80 gegen Hapoel Jerusalem, es ist der 3. Sieg in dieser Eurocup-Saison.

Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Nm5udXZBSXgxM2cyNGhFVzNTU3g5WVFkTnVRelgzcmI0ZndZUlo1YnZTQT0=

Benka Barloschky, Veolia Towers Hamburg: "Konsequenz, das war das Thema des Spiels. Wir haben eine sehr gute Verteidigung gespielt. Ich habe das Gefühl, dass wir uns nicht so sehr um den Ball gekümmert haben, wie ich es gerne hätte. Aber wir haben das Spiel zu Hause gegen die zweitbeste Mannschaft in unserem Wettbewerb, in unserer Gruppe, gewonnen, ohne heute besonders gut zu schießen. Das sagt etwas über unsere Verteidigung aus. Die Verteidigung war ein Schlüssel."

