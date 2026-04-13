ntv Nachrichtenfernsehen GmbH

Dynamik, Relevanz und Präsenz

ntv setzt mit vollautomatisiertem Studio und Rot als konsequente visuelle Leitlinie neue Standards für zukunftsweisenden Journalismus

Köln (ots)

Ab Mai sendet ntv aus seinem neuen Studio im Kölner Sendezentrum und hebt seine Berichterstattung damit auf das nächste Level. Als erstes vollständig automatisiertes Studio von RTL Deutschland ist das Set jederzeit sendebereit, hochflexibel und gezielt auf die Anforderungen eines 24/7-Newsbetriebs und dynamischer Breaking-News-Lagen ausgelegt. Gleichzeitig setzt ntv auch gestalterisch ein klares Zeichen: Ein konsequent eingesetztes, intensives Rot prägt das Studio, macht die Marke ntv noch markanter und schafft unmittelbare visuelle Präsenz, welche die Zuschauer sofort erreicht. Dabei wurde die gesamte Produktionsumgebung grundlegend neu gedacht - von der Architektur über die technischen Systeme bis hin zu redaktionellen Workflows. Entstanden ist ein 230 Quadratmeter großes, frei begehbares Realset. Das neue Studio wurde gemeinsam mit dem renommierten Architektur- und Designstudio Veech x Veech geplant und realisiert.

Kern des neuen Studios ist eine vollständig automatisierte, IP-basierte Infrastruktur, die Inhalte in Echtzeit in Regieabläufe übersetzt und manuelle Eingriffe auf ein Minimum reduziert. So kann ntv jederzeit schnell und präzise auf aktuelle Nachrichtenlagen reagieren und innerhalb kürzester Zeit on air gehen. Fünf robotische Kamerasysteme, intelligente Tracking-Systeme, automatisierte Teleprompter sowie KI-gestützte Audio-Workflows sorgen für eine stabile, verlässliche und gleichzeitig hochdynamische Produktion, auch in Breaking-News-Situationen. Gleichzeitig ermöglicht die vernetzte Infrastruktur mehr Live-Schalten und einen flexiblen Zugriff auf nationale sowie internationale Quellen.

Als Teil des einheitlichen Lead-Designs fügt sich das neue Studio in die übergreifende Designstrategie von RTL Deutschland ein und bewahrt gleichzeitig die klare ntv Identität. Im Zentrum des Designkonzepts steht die Farbe Rot als konsequente visuelle Leitlinie. Sie wird als prägendes Element im gesamten Studio eingesetzt und stärkt die Wiedererkennbarkeit von ntv über alle Plattformen hinweg. Rot ist dabei mehr als nur eine Farbe: Es steht für Dynamik, Relevanz und Präsenz und bringt zentrale Werte der Marke ntv visuell zum Ausdruck. Außerdem unterstreicht es die Kernkompetenz von ntv, die Breaking-News-Berichterstattung. In Kombination mit einer reduzierten Formensprache und fünf rund 70 Quadratmeter großen LED-Walls entsteht eine moderne Bühne für interaktives Storytelling, die komplexe Inhalte anschaulich und verständlich vermittelt.

Martin Gradl, Geschäftsführer RTL NEWS & ntv: "Das neue ntv Studio ist eine gezielte Investition in die Qualität und Zukunft des Nachrichtenjournalismus bei RTL Deutschland. Wir setzen auf moderne Technologie, um Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und Relevanz weiter zu stärken. Gleichzeitig entwickeln wir ntv als führende Newsmarke konsequent crossmedial weiter."

David Whigham, Chefredakteur ntv: "In einer Welt voller Informationsflut ist es unsere Aufgabe, mit klarer Haltung und höchster journalistischer Qualität Orientierung zu geben. Das neue Studio mit seinem markanten roten Hintergrund ist dafür das perfekte Symbol und ein zentraler Baustein, um lineare und digitale Angebote noch enger zu verbinden. Es steht für unsere Leidenschaft, verlässliche Nachrichten zu liefern und unsere Zuschauer crossmedial zu begleiten. Dabei können wir Inhalte in Echtzeit und hoher Qualität genau dort ausspielen, wo unser Publikum sie erwartet."

Über ntv:

Mit einem plattformübergreifenden News-Angebot und dem größten Wirtschaftsanteil im TV ist ntv eine der bedeutendsten Nachrichten- und Wirtschaftsmarken in Deutschland. Die Berichterstattung des Nachrichtenanbieters von RTL Deutschland zeichnet sich besonders durch einen hohen Live-Anteil und Breaking-News-Kompetenz aus. Seit 1992 bietet ntv seinen Zuschauern rund um die Uhr das Neueste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft - 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wann immer irgendwo in der Welt etwas Wichtiges passiert - ntv berichtet sofort, schnell und zuverlässig. Hauptsitz und Sendezentrum von ntv sind in Köln, weitere Standorte sind Berlin und das Börsenstudio in Frankfurt am Main. Darüber hinaus verfügt der Nachrichtensender gemeinsam mit RTL Deutschland über ein weltweites Korrespondentennetz und ist somit immer schnell am Ort des Geschehens.

Ausführliche Informationen, Statements sowie Bildmaterial zum neuen ntv Studio finden Sie in unserer Pressemappe.

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