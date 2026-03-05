PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ntv Nachrichtenfernsehen GmbH

Entscheidung in Baden-Württemberg: ntv berichtet umfassend zur Landtagswahl

Köln (ots)

7,7 Millionen Wahlberechtigte wählen am 8. März 2026 in Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Seit 2011 regieren die Grünen, doch Langzeit-Regierungschef Winfried Kretschmann tritt nicht mehr an. Der Wahlausgang ist offen, ein knappes Ergebnis wird allgemein erwartet. ntv begleitet die Entscheidung mit einer umfangreichen Sonderberichterstattung und liefert alle Ergebnisse, Hochrechnungen und Live-Statements sowie fundierte Einschätzungen von Reportern und Gästen.

Ab 17:30 Uhr sendet ntv das News Spezial "Wahlen 2026 - Entscheidung in Baden-Württemberg" live aus dem Berliner Hauptstadtstudio. Moderator Jens Reupert begrüßt unter anderem RTL/ntv Politikchef Nikolaus Blome, Hauptstadtkorrespondentin Clara Pfeffer sowie Wolfgang Schroeder, Politikwissenschaftler und Professor an der Universität Kassel. Wird CDU-Landeschef Manuel Hagel der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte des Landes oder kann Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir das Rennen auf den letzten Metern noch drehen? Die Wahl ist zugleich eine Richtungsentscheidung für den Auto- und Industriestandort Baden-Württemberg. Ein starkes AfD-Ergebnis in einem westdeutschen Flächenland hätte Signalwirkung - auch mit Blick auf die anstehenden Wahlen im Osten. Zudem steht die SPD im Fokus: Welche Rolle spielt sie künftig, wie groß wird der Druck auf die Parteispitze nach diesem Wahlabend sein? Diese und weitere Fragen stehen neben allen wichtigen Analysen im Mittelpunkt der Sendung. Zum Ende des Wahlabends fasst um 23 Uhr ein zusätzliches News Spezial wichtige Reaktionen zusammen und ordnet die aktuellen Entwicklungen zum Wahlausgang ein.

