ntv Nachrichtenfernsehen GmbH

Neues Gütesiegel "Fine Hotels ntv"
Orientierung, Qualität, Vertrauen für die Hotellerie

Köln (ots)

Ab sofort bietet "Fine Hotels ntv" ein transparentes und verlässliches Gütesiegel, mit dem Hotels in Deutschland ihre besonders gute Qualität sichtbar machen können. Gäste finden so im vielfältigen Hotelmarkt Orientierung. Das neue Gütesiegel richtet sich an Häuser im gehobenen Qualitäts- und Komfortsegment. Das Gütesiegel steht für sehr gute Gastfreundschaft und hohe Qualitätsstandards.

Das Gütesiegel "Fine Hotels ntv" wird gemeinsam von ntv, der IU Internationalen Hochschule unter Leitung von Prof. Dr. Annegret Wittmann-Wurzer und Prof. Dr. Peter Thuy sowie Fine Hotels vergeben. Die Methodik basiert dabei auf einem dreistufigen, wissenschaftlich fundierten Verfahren: In die Bewertung fließen objektive Gästebewertungen ein, ergänzt durch eine standardisierte Selbstauskunft der Hotels und die Kontrolle durch ein unabhängiges Experten-Kuratorium.

Für Reisende schafft das Gütesiegel "Fine Hotels ntv" Transparenz und Vertrauen, indem es sicherstellt, dass ausschließlich Hotels mit sehr guten Standards das Gütesiegel führen dürfen. Damit erleichtert "Fine Hotels ntv" den Gästen ihre Buchungsentscheidungen und stärkt das Vertrauen in die Häuser. Für Hoteliers bietet das Gütesiegel eine klare Differenzierung im Wettbewerb, großartige Sichtbarkeit bei ntv und einen nachhaltigen Beitrag zur Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität.

Unterstützt wird das Gütesiegel durch eine starke Kommunikationsplattform: Neben der Präsentation auf der Website, den Social-Media-Kanälen und dem Newsletter von Fine Hotels wird das Gütesiegel auf ntv.de und den ntv Social-Media-Kanälen, sowie dem Newsletter und dem jährlichen Branchenevent sichtbar gemacht.

Weitere Informationen zum Gütesiegel "Fine Hotels ntv" finden sich unter: www.fine-hotels.de.

Pressekontakt:

Michelle Wilbois
Managerin Kommunikation/PR Information & Sport
T: +49 221 456-74105
michelle.wilbois@rtl.de

Original-Content von: ntv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuell

