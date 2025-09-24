PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ntv Nachrichtenfernsehen GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ntv Nachrichtenfernsehen GmbH

Bundeskanzler Friedrich Merz erster Gast in neuem ntv Talk mit Pinar Atalay

Berlin (ots)

Hochkarätiger Auftakt für "Pinar Atalay": Zum Start ihres neuen persönlichen Talks begrüßt die preisgekrönte Journalistin Bundeskanzler Friedrich Merz. Am Montag, den 6. Oktober, um 20:15 Uhr stellt sich der Kanzler bei ntv den Fragen von Pinar Atalay - klar und direkt.

Pinar Atalay: "Ich habe Bundeskanzler Merz am Tag seiner historischen Wahl im vergangenen Mai im Kanzleramt ausführlich interviewt. Nun kommt er in mein neues Studio und es gibt genau fünf Monate später viele Themen, die die Menschen in Deutschland bewegen. Ich freue mich, den Kanzler zu begrüßen und bin gespannt auf das Gespräch in anhaltend schwierigen Zeiten."

In "Pinar Atalay" führt die Journalistin persönliche, mutige und tiefgehende Gespräche mit herausragenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Der rund 40-minütige Talk bietet Raum für politisch spannende, menschlich bewegende und gesellschaftlich relevante Geschichten. Die Sendung läuft im Wechsel mit "Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk" 14-täglich montags um 20:15 Uhr ohne Werbeunterbrechung im TV sowie über alle relevanten Plattformen und Kanäle von ntv und auf RTL+.

Pressekontakt:

Michelle Wilbois
Managerin Kommunikation/PR Information & Sport
T: +49 221 456-74105
michelle.wilbois@rtl.de

Bettina Klauser
SVP Kommunikation Information & Sport / Stv. Bereichsleitung Kommunikation RTL Deutschland
T: +49 221-456-74100
bettina.klauser@rtl.de

Original-Content von: ntv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ntv Nachrichtenfernsehen GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ntv Nachrichtenfernsehen GmbH
Weitere Storys: ntv Nachrichtenfernsehen GmbH
Alle Storys Alle
  • 11.09.2025 – 09:10

    Klar, kantig, kontrovers: "Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk" ab 13. Oktober

    Berlin (ots) - Deutschland redet, diskutiert und streitet. Mit "Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk" bringt ntv jetzt diese Streitkultur ganz neu auf alle Screens. In jeder Ausgabe kommen RTL/ntv Politikchef Nikolaus Blome und Hauptstadtkorrespondentin Clara Pfeffer mit zwei Gästen aus Politik und Gesellschaft zusammen. Jeder von ihnen stellt ein kontroverses ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 15:50

    Praxisnah & fundiert: Neue "Masterclasses Finanzen" von ntv und Capital

    Köln (ots) - Wie baue ich clever Vermögen auf? Lohnt sich die Finanzierung einer Immobilie als Kapitalanlage? Und wie gestalte ich Erbschaften rechtlich und steuerlich optimal? Antworten auf diese und weitere Fragen liefern die neuen "Masterclasses Finanzen" von ntv und Capital im Rahmen des Vermögensaufbau-Gipfels am 16. Oktober 2025 im Sofitel Hotel in Frankfurt - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren