ntv Nachrichtenfernsehen GmbH

Bundeskanzler Friedrich Merz erster Gast in neuem ntv Talk mit Pinar Atalay

Berlin (ots)

Hochkarätiger Auftakt für "Pinar Atalay": Zum Start ihres neuen persönlichen Talks begrüßt die preisgekrönte Journalistin Bundeskanzler Friedrich Merz. Am Montag, den 6. Oktober, um 20:15 Uhr stellt sich der Kanzler bei ntv den Fragen von Pinar Atalay - klar und direkt.

Pinar Atalay: "Ich habe Bundeskanzler Merz am Tag seiner historischen Wahl im vergangenen Mai im Kanzleramt ausführlich interviewt. Nun kommt er in mein neues Studio und es gibt genau fünf Monate später viele Themen, die die Menschen in Deutschland bewegen. Ich freue mich, den Kanzler zu begrüßen und bin gespannt auf das Gespräch in anhaltend schwierigen Zeiten."

In "Pinar Atalay" führt die Journalistin persönliche, mutige und tiefgehende Gespräche mit herausragenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Der rund 40-minütige Talk bietet Raum für politisch spannende, menschlich bewegende und gesellschaftlich relevante Geschichten. Die Sendung läuft im Wechsel mit "Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk" 14-täglich montags um 20:15 Uhr ohne Werbeunterbrechung im TV sowie über alle relevanten Plattformen und Kanäle von ntv und auf RTL+.

Original-Content von: ntv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuell