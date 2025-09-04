ntv Nachrichtenfernsehen GmbH

Ab Oktober: Neuer ntv Talk mit Pinar Atalay

Köln (ots)

Mutige Gespräche, hochkarätige Gäste und tiefgehende Themen - Pinar Atalay geht im Herbst mit einem neuen, sehr persönlichen Talk bei ntv an den Start. In "Pinar Atalay" stellt die preisgekrönte Journalistin ihren Gästen die Fragen, die andere scheuen, und sorgt dafür, dass es keine oberflächlichen Antworten gibt. Der persönliche Talk bietet Raum für politisch spannende, menschlich bewegende und gesellschaftlich relevante Geschichten. Außerdem fördert das neue Format den politischen und gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland, informiert fundiert und regt zum Nachdenken an. Los geht es am Montag, den 6. Oktober um 20:15 Uhr. Den rund 40-minütigen Talk gibt es 14-täglich ohne Werbeunterbrechung im TV sowie auch über alle relevanten Plattformen und Kanäle von ntv und auf RTL+.

Pinar Atalay: "In diesen besonders turbulenten politischen Zeiten freue ich mich, mehr Zeit zu haben für tiefergehende Gespräche mit den wichtigsten Entscheidern und Persönlichkeiten des Landes. Politik verständlicher und klarer zu machen, immer wieder nachfragen zu können - und dennoch nicht das Persönliche aus den Augen zu verlieren, das macht meinen neuen Talk bei ntv zur spannenden Aufgabe."

David Whigham, Chefredakteur ntv: "Wir freuen uns riesig, mit Pinar Atalay unsere neue Talkoffensive bei ntv zu starten. In der aktuell hektischen Nachrichtenlage geben wir wichtigen Themen und Menschen damit den Raum, den sie verdienen. Pinar Atalay verkörpert alles, wofür auch ntv steht: Unabhängigkeit, journalistische Qualität und Klarheit. Bei Pinar kann sich niemand mit Polit-PR und oberflächlichen Antworten durchmogeln. Trotzdem bleibt sie bei aller Hartnäckigkeit und journalistischen Härte immer fair und empathisch."

Pinar Atalay ist seit 2021 bei RTL Deutschland. Als erste Journalistin des Hauses moderierte sie bis Sommer 2025 "RTL Direkt", zudem gehört sie zum Moderationsteam von "RTL Aktuell" und führt regelmäßig durch politische Sondersendungen, darunter große Wahl-Events wie das Triell zur Bundestagswahl 2021 und das Quadrell zur Bundestagswahl 2025. Vor ihrem Wechsel zu RTL war Atalay viele Jahre für die ARD tätig, wo sie unter anderem die Hauptnachrichten des NDR, das Wirtschaftsmagazin "Plusminus" sowie als feste Moderatorin die "Tagesthemen" präsentierte. Für ihre herausragenden journalistischen Leistungen wurde sie 2025 mit dem renommierten HORIZONT Award als "Medienfrau des Jahres" ausgezeichnet.

