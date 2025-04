Einfach Krisenfest

Einfach Krisenfest: Volker Sameske sorgt mit präventiven Maßnahmen für unternehmerische Handlungsfähigkeit in kritischen Situationen

Es stellt sich nicht so sehr die Frage, ob eine Krise ausbricht, sondern wann – und deshalb sollten kleine und mittelständische Unternehmen auf kritische Situationen vorbereitet sein. Um ihnen genau dabei zu helfen, hat Volker Sameske mit seiner QM Academy die Initiative Einfach Krisenfest gegründet. Warum Krisenfestigkeit eine Frage des Qualitätsmanagements ist und mit welchen Maßnahmen Volker Sameske die Unternehmen sicherer und widerstandsfähiger macht, erfahren Sie hier.

Wir haben heute mehr und heftigere Krisen als noch vor zehn Jahren: Unwetter treten nachweislich häufiger auf und verursachen größere Schäden, Lieferketten drohen aufgrund geopolitischer Spannungen zusammenzubrechen und Cyberangriffe auf Unternehmen nehmen beständig zu. „In den meisten Unternehmen werden diese Gefahren natürlich wahrgenommen, doch die Verantwortlichen handeln oft nach dem Motto: 'Das Schlimmste wird schon nicht eintreten' oder auch 'Mich wird es schon nicht treffen'“, berichtet Volker Sameske, Gründer von Einfach Krisenfest und der QM Academy. „Dazu kommen potenzielle Risiken, die selten jemand auf dem Schirm hat: Was passiert beispielsweise, wenn ein Mitarbeiter im Streit kündigt und aus Wut eine wichtige Datenbank löscht? Welche Alternative gibt es, wenn der einzige Lieferant für ein Bauteil plötzlich pleitegeht? Wird die Arbeit reibungslos weiterlaufen, wenn der Geschäftsführer bei einem Verkehrsunfall stirbt? Ist das Unternehmen auf solche und zahlreiche andere Szenarien nicht vorbereitet, droht ihm ein Stillstand, der Schäden in Millionenhöhe verursachen kann. Wir erinnern uns noch gut an die Corona-Pandemie und sollten daher wissen, dass ein Fehlen sinnvoller Strukturen und Prozesse schwere Auswirkungen haben kann.“

„Es gilt, präventiv zu handeln, um für alle Krisenfälle gewappnet zu sein, denn wer eine klare Strategie für Notsituationen hat, wird sie souverän und mühelos meistern. Krisenvorsorge muss dabei weder kompliziert noch zeitintensiv sein“, fügt der Unternehmensberater hinzu. Volker Sameske kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Qualitätsmanagement verweisen. Dabei erlaubt es ihm seine Expertise, die Effizienz und Effektivität von Unternehmensprozessen zu verbessern – und so die Handlungsfähigkeit kleiner und mittelständischer Betriebe in kritischen Situationen zu gewährleisten. Mit der QM Academy und der Initiative Einfach Krisenfest steht er für maßgeschneiderte und pragmatische Lösungen, die leicht verständlich und direkt umsetzbar sind. Die Unternehmen profitieren von einer nachhaltigen präventiven Planung, die ihnen dabei hilft, Schäden zu vermeiden. Weil Volker Sameske einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, nimmt er auch die private Absicherung der Unternehmer in den Blick und kann so für eine umfassende Krisenfestigkeit sorgen.

Es gibt gute Gründe, das eigene Unternehmen krisenfest zu machen

„Das Qualitätsmanagement kommt nicht ohne Risikoanalysen aus, weil die Prozesse grundsätzlich hinterfragt werden müssen“, erklärt Volker Sameske. „Dabei können potenzielle Risiken in Naturkatastrophen wie Bränden oder Überschwemmungen liegen, aber natürlich auch das technische Versagen im Produktionsprozess betreffen. Häufig sind es allerdings ganz banale Dinge, die zu großen Problemen führen, wenn sie nicht im Voraus bedacht werden.“

Der Unternehmensberater kann aufgrund seiner Erfahrung als Qualitätsmanager einige solcher Fälle anführen: Es kommt beispielsweise nicht selten vor, dass sich Unternehmen blind auf ihren umfassenden Versicherungsschutz verlassen. Im Ernstfall stellen sie aber fest, dass der aktuelle Schaden nicht abgedeckt ist, weil zuvor niemand das Kleingedruckte gelesen hat. Oft merken Unternehmen auch plötzlich, dass ihre Arbeitsprozesse von bestimmten Schlüsselpersonen abhängen, die den alleinigen Zugriff auf Konten und Informationen haben oder über einzigartige Fähigkeiten verfügen, die bei einem Ausfall zum Stillstand entscheidender Abläufe führen. Nicht zuletzt wäre da noch die Firma, die regelmäßig Backups durchführte und deshalb glaubte, auf der sicheren Seite zu sein. Als diese Backups dann nach einer Störung dringend benötigt wurden, konnten sie allerdings nicht genutzt werden – niemand hatte jemals getestet, ob sie sich problemlos wieder einspielen lassen.

„Die Beispiele zeigen, dass wirklich alles auf den Prüfstand gehört, wenn es um präventive Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit geht“, betont Volker Sameske. „Am Ende sollten gute Strukturen und Prozesse und ein durchdachter Notfallplan stehen. Eine sinnvolle Krisenvorsorge lässt sich mit dem richtigen Know-how ohne großen Aufwand einrichten. Das Problem ist, dass viele Unternehmen falsche Prioritäten setzen – nur um im Ernstfall ratlos dazustehen.“ Genau das hat eine fatale Wirkung nach innen, weil die Mitarbeiter von einer handlungsunfähigen Führungsebene befremdet sein werden. Die Außenwirkung ist allerdings nicht weniger dramatisch, da Partner und Kunden auch betroffen sind. Sie stellen fest, dass sie es mit einem Unternehmen zu tun haben, auf das kein Verlass ist. Wer Krisensituationen nicht im Griff hat, wird den Vertrauensverlust also langfristig spüren.

Wie Unternehmen ihre Sicherheit mit Einfach Krisenfest nachhaltig verbessern

Wenn Volker Sameske das Krisenmanagement eines Unternehmens auf den Punkt bringt, legt er großen Wert darauf, das richtige Bewusstsein für das Thema auf der Ebene des Managements zu verankern. Deshalb beginnt sein Engagement damit, zunächst die grundlegenden Informationen zu sammeln, um sicherzustellen, dass die Krisenfestigkeit auch wirklich nachhaltig angegangen wird. In diesem Rahmen zeigt er zugleich erste Lösungen auf, um das Unternehmen auf die kommende Arbeit an den Prozessen vorzubereiten. Es folgt eine Beratung, die eine Business Impact Analysis (BIA) umfasst, mit deren Hilfe kritische Prozesse aufgespürt werden. Zusätzlich leistet Volker Sameske eine Risikobewertung, damit potenzielle Bedrohungen frühzeitig erkannt werden können.

Die Ergebnisse der umfassenden Analyse dienen der Entwicklung einer individuellen Strategie, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens ausgerichtet ist. Diese Strategie bildet die Basis für die Erstellung eines Business Continuity Plans (BCP), der neben Risikoanalysen detaillierte Handlungsanweisungen, Notfallmaßnahmen und Kommunikationsstrategien für den Ernstfall enthält, sodass kritische Geschäftsprozesse auch während einer Krise fortgeführt werden können. Regelmäßige Schulungen und Tests sorgen dann im Arbeitsalltag dafür, dass alle Beteiligten mit den Prozessen vertraut sind und im Ernstfall den Vorgaben entsprechend reagieren. Da sich die Bedingungen im und um das Unternehmen ändern können, muss der BCP zudem kontinuierlich überprüft und optimiert werden. In vorgegebenen Abständen durchgeführte Audits tragen schließlich dazu bei, die Krisensicherheit des Plans zu gewährleisten.

Mit Einfach Krisenfest verfolgt Volker Sameske einen ganzheitlichen Ansatz

Der Unternehmensberater beschäftigt sich seit 25 Jahren mit dem Qualitätsmanagement und war davon 16 Jahre für IBM mit dem Schwerpunkt der Betriebssystem-Entwicklung für den IBM Z Mainframe tätig. Mit der QM Academy sorgt er für die Implementierung von Qualitätsmanagementsystemen und Business Continuity Plänen in Branchen wie IT, Software und Hardware, Automotive oder Medizin-Software. Von dort war es nur noch ein kleiner Schritt, um Einfach Krisenfest – eine Initiative der QM Academy – ins Leben zu rufen. Einfach Krisenfest verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur präventiven Krisenvorsorge und umfasst auch die private Absicherung des Unternehmers. „Gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen hat die persönliche Krisenfestigkeit des Unternehmers große Auswirkungen auf den Geschäftsalltag“, erläutert Volker Sameske. „Mit unserem ganzheitlichen Ansatz stellen wir sicher, dass die Prozesse auch in kritischen Situationen reibungslos funktionieren.“

