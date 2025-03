Einfach Krisenfest

Volker Sameske von der QM Academy und Einfach Krisenfest: Präventive Sicherheit durch betriebliche und private Krisenfestigkeit

Resilienz und Krisenfestigkeit sind Kompetenzen, die viele Menschen im Ernstfall vor fatalen Schäden bewahren können. Mit Einfach Krisenfest, einer Initiative der QM Academy, hat Volker Sameske es sich zur Aufgabe gemacht, kleine und mittelständische Unternehmen sowie vermögende Privatpersonen im Bereich Qualitätsmanagement und Krisenfestigkeit zu unterstützen und für den Ernstfall vorzubereiten. Warum das so wichtig ist, wie die Zusammenarbeit in der Praxis abläuft und woher seine beeindruckende Expertise stammt, verrät der Unternehmensberater in diesem Artikel.

Ob Naturkatastrophen wie ein Brand oder eine Überschwemmung, Cyberangriffe und IT-Ausfälle oder unerwartete gesundheitliche Notfälle – zahlreiche Ereignisse können zu einem plötzlichen Ausfall im Unternehmen, aber auch im privaten Leben führen. Natürlich denkt niemand gerne an Krisenszenarien – sind sie aber erst einmal eingetreten, sind die meisten in Schockstarre und es bleibt den Betroffenen oft nur noch die Schadensbegrenzung. In vielen Fällen geraten dann Prozesse ins Stocken, Maßnahmen laufen ins Leere und der finanzielle Schaden wächst mit jedem Tag – und das im schlimmsten Fall betrieblich sowie privat. "In einer Krise ist jeder kopflos und macht automatisch typische Fehler", verrät Volker Sameske, Gründer von Einfach Krisenfest und der QM Academy. "Neben finanziellen Schäden kommt es in Unternehmen außerdem schnell zu Beeinträchtigungen der Qualität, der Kundenzufriedenheit und der Reputation des Unternehmens."

"Wer rechtzeitig einen strukturierten Notfallplan für etwaige Krisen erstellt, kann im Umkehrschluss bares Geld sparen", fährt der Unternehmensberater fort. Volker Sameske hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie vermögenden Privatpersonen dabei, sich optimal auf Krisensituationen vorzubereiten. Mit 25 Jahren Erfahrung und einer beeindruckenden Expertise im Qualitätsmanagement findet er maßgeschneiderte Lösungen für jeden seiner Kunden. Im Unternehmen geht es darum, die Effizienz und Effektivität der Unternehmensprozesse zu steigern und die Handlungsfähigkeit der Betriebe in Notfällen sicherzustellen. Bei Privatpersonen stehen unter anderem Nachlass-Regelungen, Vorsorge für gesundheitliche Notfälle, aber auch Schutz vor Identitätsdiebstahl im Fokus. Der ganzheitliche Ansatz und die Kombination aus betrieblicher und privater Krisenfestigkeit heben sein Angebot dabei deutlich vom Markt ab.

Krisenvorsorge wird immer aufgeschoben – bis es zu spät ist

In den Augen von Volker Sameske ist es keine Seltenheit, dass Unternehmen urplötzlich in einer Krisensituation stecken. Problematisch ist, dass sich die meisten im Voraus nicht genügend darauf vorbereiten. Viele wissen um die große Notwendigkeit, diesen Schritt zu gehen. Denn die Angst vor unvorhersehbaren Ereignissen ist allgegenwärtig. Doch keiner weiß so recht, wie er anfangen soll. Es herrscht ein Mangel an Klarheit, da keine Zeit oder Strategie für eine systematische Krisenvorsorge vorhanden ist. Das zieht sich durch das ganze Unternehmen – es wird kaum kommuniziert und das Team ist nicht auf mögliche Ernstfälle vorbereitet. Da ist es kaum verwunderlich, dass in einer Krise niemand weiß, was zu tun ist. Das betrifft im Übrigen auch die private Krisenfestigkeit. Fragen sind in diesem Kontext beispielsweise:

Wer übernimmt das Unternehmen, wenn der Geschäftsführer plötzlich ausfällt?

Sind finanzielle Absicherung, Vertretungsregelungen und private Vorsorge geklärt?

Was passiert mit dem Familienvermögen, wenn eine geschäftliche Krise um sich greift?

Kurz: Krisenvorsorge wird immer aufgeschoben, bis es zu spät ist. Während der Krise kommt es aufgrund der Ratlosigkeit und Unsicherheit meist zu unkoordinierten Reaktionen. Im schlimmsten Fall entsteht sogar Panik bei Mitarbeitern, Führungskräften und dem Geschäftsführer. Doch auch nach der Krise sind die Gefahren nicht gebannt. Streit mit Versicherungen, weil Dokumentationen und Nachweise für Schadensersatz fehlen; Chaos in der Wiederanlaufphase, weil es keine definierten Prozesse gibt; Vertrauensverlust bei Kunden, Mitarbeitern und Investoren, weil die Krisenorganisation schlecht organisiert war; oder finanzielle Engpässe bis hin zur Existenzbedrohung, da die Krise nicht schnell genug bewältigt wurde. All das sind Konsequenzen, die sich wie ein Rattenschwanz noch lange durch ein Unternehmen ziehen.

Einfach Krisenfest: Betrieblich und privat für den Ernstfall rüsten

"Soweit muss es allerdings gar nicht kommen", weiß Volker Sameske. Mit einer präventiven Lösung kann jeder Unternehmer geschäftlich sowie privat vorsorgen, um sich optimal auf mögliche Krisen vorzubereiten. "Das Problem ist nicht wirklich die fehlende Zeit, die viele Unternehmer als Argument anführen. Das Problem ist vielmehr die fehlende Priorisierung und Systematik. Dabei muss Krisenvorsorge nicht kompliziert oder zeitintensiv sein. Sie muss schlichtweg einmal richtig eingerichtet und regelmäßig überprüft werden", so der Gründer von Einfach Krisenfest und der QM Academy. Genau dabei unterstützt er seine Kunden.

Im Vordergrund steht eine spezialisierte Beratung, die Unternehmen dabei unterstützt, Krisen vorzubeugen und sich auf unerwartete Ereignisse vorzubereiten, sodass der Schaden im Ernstfall möglichst gering ausfällt. Im Gegensatz zu anderen Dienstleistern fokussiert Volker Sameske sich dabei nicht nur auf die unternehmerische Krisenfestigkeit, sondern sorgt auch auf privater Ebene dafür, dass seine Kunden in einer Krisensituation privat bestmöglich abgesichert sind. Für die Zusammenarbeit auf Unternehmensseite beginnt der Prozess nach einer initialen Checkliste mit fünf zentralen Schritten:

Mindset und Commitment – Hierbei stehen die Unternehmenskultur und die Führungsverantwortung im Fokus. Ein gefestigtes Krisenbewusstsein sowie das Engagement des Managements sind essenziell, um langfristige Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.

Analyse und Risikomanagement – Durch eine Business Impact Analysis (BIA) werden geschäftskritische Prozesse identifiziert. Ergänzend dazu erfolgt eine Risikobewertung, um potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen.

Strategie und Umsetzung – Basierend auf den Analyseergebnissen wird eine individuelle Strategie entwickelt. Diese bildet die Grundlage für einen detaillierten Notfall- und Maßnahmenplan, der klare Handlungsanweisungen für den Ernstfall enthält.

Schulung und Tests – Regelmäßige Trainings und Tests stellen sicher, dass alle Beteiligten mit den Abläufen vertraut sind und im Krisenfall angemessen reagieren können.

Audit und Optimierung – Durch kontinuierliche Überprüfung und Optimierung wird die Krisenfestigkeit nachhaltig verankert. Compliance- und Zertifizierungsmaßnahmen tragen dazu bei, die Wirksamkeit des Plans sicherzustellen.

Das Ergebnis ist dann ein verifizierter Business Continuity Plan (BCP), der als strategisches Dokument alle relevanten Notfallmaßnahmen umfasst. Ergänzend dazu werden klare Strukturen für das Business Continuity Management (BCM) definiert – darunter die regelmäßige Überprüfung des Plans, Schulungskonzepte und Testverfahren.

Auch als Privatperson richtig abgesichert sein

Für Privatpersonen stehen drei wesentliche Schritte im Fokus:

Bewusstsein und Vorsorge – Der erste Schritt besteht darin, ein grundlegendes Bewusstsein für mögliche Krisensituationen zu schaffen. Dazu gehören die persönliche Notfallplanung, gesundheitliche Vorsorge sowie die Regelung von Nachlassangelegenheiten. Ein klares Verständnis über potenzielle Risiken und präventive Maßnahmen bildet die Basis für eine langfristige Sicherheit.

Absicherung und Resilienz – In dieser Phase geht es um konkrete Maßnahmen zur finanziellen und materiellen Absicherung. Dazu zählen finanzielle Rücklagen, die Sicherheit von Immobilien und Haushalt sowie Strategien zur Bewältigung von Alltagskrisen. Ziel ist es, die eigene Widerstandsfähigkeit gegenüber unvorhersehbaren Ereignissen zu stärken.

Übung und Nachhaltigkeit – Krisenvorsorge ist ein fortlaufender Prozess. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der getroffenen Maßnahmen stellen sicher, dass diese auch langfristig wirksam bleiben. Zudem spielt die Weitergabe von Wissen an Angehörige eine entscheidende Rolle. Psychologische Resilienz wird durch kontinuierliche Auseinandersetzung mit möglichen Herausforderungen gefördert.

Dieser strukturierte Ansatz ermöglicht es Privatpersonen, sich gezielt auf unerwartete Ereignisse vorzubereiten und ihre persönliche Handlungsfähigkeit in Krisensituationen zu stärken.

Volker Sameske: Qualitätsmanager mit Erfahrung, Expertise und Leidenschaft

In über 25 Jahren Berufserfahrung im Qualitätsmanagement hat Volker Sameske bereits unzählige Unternehmen in allen Größen und aus verschiedenen Branchen in die Krisenfestigkeit begleitet. Schon in den 16 Jahren, die er im Bereich Forschung und Entwicklung bei der IBM tätig war, lag sein Schwerpunkt auf dem Qualitätsmanagement. Getrieben von einer persönlichen Passion für Qualität verschrieb sich Volker Sameske mit der QM Academy im Anschluss der Implementierung von Qualitätsmanagementsystemen und Business Continuity Plänen für verschiedene Unternehmen. "Ob Start-up oder Konzern, Industrie oder Handel – die Fehler, die Unternehmen machen, ähneln sich. Gleiches gilt für Privatpersonen", verrät der Gründer der QM Academy und Einfach Krisenfest. "In der Regel werden Fehler aus Unwissenheit gemacht und oftmals reichen kleine Änderungen aus, um große Ergebnisse zu erzielen."

Volker Sameske hat ein tiefes Verständnis für branchenspezifische Herausforderungen in Branchen wie IT, Software und Hardware, Automotive oder Medizin-Software. Dank seiner fundierten Führungskompetenz und langjähriger Erfahrung in der Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen entwickelt er maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Unternehmensbedürfnisse. Er hilft seinen Kunden dabei, ihre Effizienz, Produktivität und Kundenzufriedenheit zu steigern. Außerdem unterstützt er bei der optimalen betrieblichen und privaten Vorbereitung auf Krisen und Notfälle. "Meine Mission ist es, Schäden durch eine umfassende präventive Planung zu vermeiden. Unsere ganzheitlichen Lösungen zielen auf Sicherheit und Entlastung – geschäftlich wie privat."

