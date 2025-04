Four 20 Pharma GmbH

Kurzfilm-Premiere in der Essener Lichtburg: "Keeks letztes Ding" von Four 20 Pharma

Es ist immer noch kein Gras über die Sache gewachsen! Der Kurzfilm "Keeks letztes Ding" feiert am Sonntag, 04. Mai, um 20:00 Uhr (Einlass: 19:00 Uhr) die offizielle Kino-Premiere in der Lichtburg Essen.

Unter der Regie von Marian Meder sind u.a. Oliver Korittke, Nura, Peter Kremer, Thomas Arnold, David Bredin und Vanessa Tamkan zu sehen - und dazu gibt es noch einen ganz besonderen Gastauftritt. In Deutschlands größtem Filmpalast präsentiert die Four 20 Pharma GmbH (Four 20 Pharma), einer der führenden Hersteller von Medizinalcannabis, die 14-minütige Kurzfilm-Komödie.

Der Vorverkauf für die Veranstaltung mit einem interessanten Rahmenprogramm für Filmfans aus dem Ruhrpott und allen anderen Ecken Deutschlands ist bereits gestartet unter: https://filmspiegel-essen.de/veranstaltungen/2025-05-04_20-00_keeks-letztes-ding/

Die 600 im Vorverkauf zur Verfügung stehenden Eintrittskarten gibt es zum Preis von je 4,20 Euro - der gesamte Erlös wird für einen karitativen Zweck gespendet. Four 20 Pharma wird die Summe auf insgesamt 4.200 Euro aufstocken.

Im Rahmen der Kurzfilm-Premiere in der Lichtburg wird es eine Live-Talkrunde mit Regisseur, Darstellern und Produzenten geben, ebenso ist ein ausführliches Making-of zu "Keeks letztes Ding" auf der Leinwand zu sehen.

Zum Inhalt des Kurzfilms: Oliver Korittke schlüpft in die Rolle von Keek, der nach seinem Rauswurf als Greenkeeper beim SC Paderborn noch ein letztes großes Ding drehen will. Doch wie immer läuft alles anders als geplant.

Die Idee zu "Keeks letztes Ding" stammt von Four 20 Pharma. "Wir sind alle riesige Fans der Originalfilme und daher ist 'Keeks letztes Ding' für uns ein absolutes Herzensprojekt", betont Four 20 Pharma-Gründer und Geschäftsführer Torsten Greif.

"Mit viel Leidenschaft und Herzblut haben wir diese liebevolle Hommage ins Leben gerufen und es mit großem Engagement gemeinsam mit vielen Partnern bis hin zur Kino-Premiere umgesetzt. Für Four 20 Pharma ist der Kurzfilm das 'Ding des Jahres'. Dieses Projekt ist ein zentraler Bestandteil unserer erfolgreichen und kreativen Marketingstrategie, um das Thema Medizinalcannabis im Sinne der Patienten in den Fokus zu rücken und zu enttabuisieren. Neben 'Keeks letztes Ding' führen wir daher auch Marketingmaßnahmen wie das Hauptsponsoring des SC Paderborn 07 sowie Aufklärungsarbeit auf der Golden Leaf Gala, die auch in diesem Jahr am 10. Oktober in der Kölner Flora stattfinden wird, oder dem ,Circle of Experts' mit führenden Medizinern durch", unterstreichen die beiden CEOs der Four 20 Pharma GmbH, Torsten Greif und Thomas Schatton.

Produziert wurde "Keeks letztes Ding" von Bild und Tonfabrik sowie David+Martin.

Hier gibt es die Tickets zum Kurzfilm-Event in der Lichtburg:

https://filmspiegel-essen.de/veranstaltungen/2025-05-04_20-00_keeks-letztes-ding/

