Four 20 Pharma GmbH

Starker Partner: Four 20 Pharma bleibt Hauptsponsor

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

Zusammen weiterhin erfolgreich in die Zukunft - der SCP07 führt die Partnerschaft mit der Four 20 Pharma GmbH in der Saison 2025/2026 fort. Das Unternehmen bleibt dem Verein als Haupt- und Trikotsponsor erhalten. Die Kooperation mit dem Paderborner Unternehmen umfasst neben einer LED-Bandenpräsenz auch die Anmietung einer Loge in der Home Deluxe Arena. Vermittelt hat die Zusammenarbeit der SCP07-Vermarktungspartner Infront.

"Wir sind begeistert über die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Four 20 Pharma", freut sich Alexander Wahler, Geschäftsführer des SCP07. "Diese Partnerschaft ist sehr wertvoll für unsere finanzielle Stabilität und unsere gemeinsamen Ambitionen. Als Haupt- und Trikotsponsor hat sich das Paderborner Unternehmen als wichtiger Unterstützer erwiesen und hilft uns, unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Zusammen werden wir weiterhin auf dem Spielfeld glänzen und unsere Marken weiterentwickeln."

"Wir freuen uns, dass wir mit einem verlässlichen Partner die nächsten Schritte in die Zukunft gehen. Durch das Sponsoring von Four 20 Pharma haben wir eine starke regionale Firma an unserer Seite, die auch gesellschaftliche Verantwortung übernimmt", ergänzt SCP07-Geschäftsführer Martin Hornberger. "In der Vergangenheit hat das Unternehmen schon gezeigt, wie es unsere Marke SC Paderborn 07 stärken und selbst beim eigenen Markenaufbau profitieren kann. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir gemeinsam weiterführen."

Thomas Schatton, CEO und Gründer von Four 20 Pharma, erklärt: "Wir sind stolz auf die starke Partnerschaft und dankbar, dass der Verein weiterhin den Mut hat, mit uns neue Wege zu gehen und das Thema sichtbar zu machen. Diese Partnerschaft bleibt für uns eine hervorragende Plattform, um unsere Vision eines entstigmatisierten und aufgeklärten Umgangs mit Medizinalcannabis weiter zu verbreiten. Unser Ziel ist es, das Thema endgültig aus der Tabuzone zu holen und gleichzeitig aufzuzeigen, wie wichtig es ist, auf fundierte Informationen zu setzen."

Marco Sautner, Managing Director von Infront Germany, sagt: "Four 20 Pharma und der SCP07 haben in den vergangenen Jahren eine starke und authentische Partnerschaft aufgebaut. Dass diese nun fortgeführt wird, zeigt den Mehrwert, den beide Seiten in der Zusammenarbeit sehen. Four 20 Pharma nutzt das Sponsoring gezielt, um sich in einem passenden Umfeld zu präsentieren. Dieser Ansatz hat sich bewährt und wird nun konsequent weitergeführt. Für die Zusammenarbeit wünschen wir weiterhin viel Erfolg."

;> ;> ;> Das Video zur Vertragsverlängerung ;< ;< ;<

Original-Content von: Four 20 Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell